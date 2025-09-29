Con la música de Luciano Pereyra, Abel Pintos y Soledad Pastorutti bajo la dirección orquestal de Lito Vitale, este domingo en el Teatro Colón en Ciudad de Buenos Aires, se celebró la gala por el 50° aniversario de la Fundación Favaloro.

El Grupo La Opinión Austral realizó una cobertura especial, oportunidad en la dialogó con la médica cardióloga y presidenta de la institución, Liliana Favaloro, quien destacó la figura del fundador y su legado.

“René junto a mi padre Juan José, al Dr. Bertolazzi, al Dr. Cingolani y al Dr. José Luis de la Fuente que se encuentra acá, es el único héroe que nos acompaña hoy, comenzaron con la investigación y luego la docencia en la creación de la Fundación”, recordó.

La Fundación Favaloro para la Docencia y la Investigación Médica fue creada en 1975, cuatro años después del regreso de Favaloro de Estados Unidos, donde trabajó durante una década en la Cleveland Clinic de Ohio.

“Él era una persona de muy bajo perfil, un apasionado de la historia, escribió varios libros, tenía virtudes que los demás Favaloro no tenemos. Era una persona que salía a la calle y la gente le besaba las manos y él decía: ‘Por favor, eso no’. Adonde iba, quería contactarse con la gente”, recordó.

En el 50° Aniversario de la Fundación, manifestó: “25 años estuvo René desde la creación y 25 años, desde el 2000, el Consejo de Administración, integrado por el Dr. Roberto Favaloro, el Dr. Héctor Rafaelli y yo. En este contexto del país con sus altibajos, especialmente en salud, donde estamos pasando por momentos muy difíciles, siempre le hemos puesto mucho esfuerzo“.

Liliana Favaloro habla con La Opinión Austral.

“Si se pierde el humanismo médico hacia el paciente, se pierden los valores éticos. El humanismo médico es el legado de René que tratamos de reforzar en los nuevos médicos, los nuevos residentes y los médicos que se gradúan de nuestra universidad. Los valores y principios que tenía René, es lo más importante que tenemos que transmitir”, concluyó.