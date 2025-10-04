Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el estadio Twickenham de Londres, Los Pumas están jugando ante los Springboks por la última fecha del Rugby Championship 2025. El partido comenzó a las 10:00 (hora argentina) y se transmite en vivo por ESPN y Disney+.

Aunque ya sin chances matemáticas de pelear el título, Argentina disputa este encuentro con la intención de cerrar el certamen con una victoria ante el campeón del mundo y sumar confianza en el proceso que encabeza Felipe Contepomi.

Un equipo con cambios y debut en la conducción

Contepomi decidió apostar por un equipo con varias modificaciones respecto a los últimos partidos. Las ausencias de Gonzalo García (por protocolo de conmoción) y Tomás Albornoz (lesión muscular) abrieron espacio para una nueva dupla de conducción: Simón Benítez Cruz como medio scrum y Gerónimo Prisciantelli, quien debuta como apertura titular.

El objetivo del cuerpo técnico es evaluar rendimientos y probar alternativas ofensivas frente a una de las defensas más sólidas del mundo.

La formación argentina que está en cancha

Los Pumas forman con: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán) y Joel Sclavi en la primera línea; Guido Petti y Pedro Rubiolo en la segunda; Pablo Matera, Marcos Kremer y Santiago Grondona en la tercera. La pareja de medios es Benítez Cruz – Prisciantelli, mientras que los centros son Santiago Chocobares y Justo Piccardo. En el fondo juegan Juan Cruz Mallía, Bautista Delguy y Santiago Carreras. En el banco esperan Agustín Creevy, Francisco Gómez Kodela, Lucas Paulos, Tomás Cubelli, entre otros.

Un rival de máxima exigencia

Del otro lado, Sudáfrica presenta una formación de lujo, con figuras como Siya Kolisi, Eben Etzebeth, Damian de Allende, Cheslin Kolbe y Canan Moodie.

Los Springboks lideran el torneo con 15 puntos y dependen de sí mismos para consagrarse campeones. Mantienen su tradicional juego físico, presión defensiva y eficacia en las pelotas paradas, lo que obliga a Argentina a sostener la disciplina y aprovechar cada oportunidad ofensiva.

Qué buscan Los Pumas en este partido

Más allá del resultado final, Los Pumas apuntan a mostrar competitividad, intensidad y orden táctico ante una potencia mundial. Una victoria permitiría alcanzar los 14 puntos y cerrar el certamen con una imagen positiva, mientras que una buena actuación serviría para reforzar el crecimiento colectivo.

Claves que definen el juego

Formaciones fijas: Argentina necesita firmeza en scrum y lineout para no perder terreno.

Conducción del debutante: Prisciantelli tiene la responsabilidad de organizar el ataque y manejar el ritmo.

Disciplina: las infracciones pueden costar caro ante un rival que capitaliza cada penal.

Resistencia física: el desgaste ante Sudáfrica será intenso; el control del balón puede ser clave.

Con el partido en pleno desarrollo, Los Pumas están dejando todo en el césped de Twickenham para cerrar su participación en el Rugby Championship 2025 con una actuación sólida y una señal de crecimiento hacia el futuro.