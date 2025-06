Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El expresidente Mauricio Macri disertó en Energía Chubut 2050 y puso en valor el rol estratégico en materia productiva que tiene la provincia, a la que calificó de la “Kuwait argentina“. Entre algunas de sus afirmaciones, manifestó que “Chubut tiene millones de oportunidades y confío que Nacho marcará un antes y después“.

Sin embargo, el referente del PRO a nivel nacional también hizo mención a la provincia de Santa Cruz. En ese aspecto, dio a conocer una charla que mantuvo con el gobernador Claudio Vidal donde este le contó que, en gobiernos anteriores, en materia minera se tenía que contratar a gente vinculada al gobierno.

“El gobernador de Santa Cruz, porque lo he hablado, tiene conciencia clara de que la minería en Santa Cruz tenía que contratar gente vinculada al Gobierno de Santa Cruz y eso ocasionaba que no hay el desarrollo que tendría que haber, porque se demanda una rentabilidad mucho mayores para poder lograrlo”, señaló.

Macri: “Ni un dólar de las regalías debe ir al gasto corriente. Las regalías deben reinvertirse en infraestructura”. (Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral).

Más adelante, el ex presidente se mostró crítico con prácticas comunes en la Patagonia que, de acuerdo a su punto de vista, distorsionan el mercado y desincentivan la inversión: “En la Patagonia, el compre patagónico ha generado una deformación que termina obligándote a contratar al amigo del gobernador, del intendente o del gremio. Y eso termina siendo más caro y menos eficiente”.

En ese sentido, sostuvo que Chubut tiene la oportunidad de marcar una diferencia: “El mensaje tiene que ser claro: acá el que invierte tiene respaldo. Que no hay privilegios. Que hay un mercado local competitivo y serio”.

En otro momento de la entrevista, subrayó: “La Argentina no necesita más regulaciones, necesita desregular para que fluya la actividad”. Volvió a repetir que el desarrollo de Chubut no será posible sin infraestructura moderna y conectividad: “Si no hay caminos, aeropuertos, puertos, Wi-Fi, no hay desarrollo. La riqueza no se genera si no se puede mover ni comunicar. La infraestructura es clave para que fluya lo más importante que tiene el ser humano: la creatividad”.

En este punto, hizo una advertencia concreta: “Ni un dólar de las regalías debe ir al gasto corriente. Las regalías deben reinvertirse en infraestructura. Si se usan para sostener estructuras clientelares del Estado, solo te estás pegando un tiro en el pie”.