Marchan en contra de la legislación del aborto

El próximo martes, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados abrirá el debate por la legalización del aborto. El viernes de la misma semana, tienen emitir los dictámenes que se discutirán en el recinto de sesiones en la primera quincena de diciembre.

En ese marco, los sectores que se oponen a la legalización del aborto –entre ellos la Iglesia católica, la evangélica y organizaciones de la sociedad civil- marcharán, desde las 15, con caravanas en gran parte del país.

"Como ciudadano argentino, quiero una justicia a favor de la vida. Siempre la vida tiene la prioridad. Nunca la salida es la muerte", dijo a LU12 AM680 el pastor de la iglesia evangélica Misión Cultural Cristiana Internacional, Rubén Telechea.

Dijo, sin embargo, que "como representante religioso no puedo involucrar a la religión en una acción social", ya que "Dios no forma parte de una vereda, por lo que no creo que sea válido involucrar al reino de los cielos", afirmó.

En Río Gallegos, la marcha partirá desde las calles Juan Manuel Rosas y Almirante Brown a las 15 y recorrerá parte de la ciudad en una caravana que finalizará frente a Casa de Gobierno.

En el resto del país

En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria es a las 15 frente al Congreso Nacional. Entre las organizaciones convocantes se encuentra la Unidad Provida, que nuclea a más de 150 organizaciones de la sociedad civil.

"Hay más de 100 causas prioritarias por las que mueren las mujeres, y mucho más en pandemia. Mueren 15 veces más embarazadas que quieren tener a sus hijos, 20 veces más mujeres por desnutrición o HIV, y 300 veces más por cáncer de mama”, sostuvo Ana Belén Mármora, activista de Unidad Provida en la antesala de las movilizaciones.

En sus redes sociales y bajo el hashtag #LaMayoríaCeleste, indican que una parte de los manifestantes se congregará a las 14 en el Obelisco para marchar desde allí hacia el Congreso, e invitan a llevar pañuelos celestes y banderas argentinas.

Desde la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia, que encabeza monseñor Pedro Laxague, alentaron "fervientemente" a participar de la manifestación "a favor del derecho humano a la vida de toda persona garantizado en la misma Constitución nacional", según un comunicado.

Desde la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera), que nuclea a las comunidades evangélicas y que tienen un alto poder de convocatoria, también se sumaron a la convocatoria