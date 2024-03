Por Camilo Khoury (Crónica)

Crónica está renovando su programación con grandes figuras. Siempre “Firme junto al pueblo“, el canal crece constantemente en términos de audiencia. En una entrevista para DiarioShow, la nueva estrella del medio Mariela Fernández contó sus expectativas de cara a lo que será “La Primera“, de seis a nueve de la mañana.

Crónica renueva su programación con importantes figuras

De amplia trayectoria como conductora, Mariela tuvo grandes éxitos como “Mañanas Argentinas“, en donde recibió dos Martín Fierro. Además, se destaca como locutora nacional. A días de hacerse cargo de la primera mañana de Crónica, acompañada en la co-conducción por Gustavo Chapur, reveló las emociones que está transitando tan cerca del estreno.

Mariela Fernández está lista para conducir “La Primera” de seis a nueve por Crónica. (Instagram: @marufernandez_)

-¿Qué expectativas tenés de cara al debut en “La Primera” de seis a nueve por Crónica?

-Estoy feliz y contenta, es un horario que hice muchos años. Entonces, me siento muy cómoda en esto de acompañar a la gente en cada amanecer, con lo difícil que es despertarse. Además, con lo que cuesta arrancar el día para salir a buscar el mango. Me reconforta mucho poder acompañar y tratar de sacarle una sonrisa a esa hora de la mañana, más allá de la noticia y la agenda de la jornada, porque vamos a estar con muchos móviles en la calle, cubriendo cada uno de los temas importantes del día. La verdad estoy con grandes expectativas.

-En este contexto tan particular, ¿Cuál creés que es la fórmula del éxito?

-“Firme junto al pueblo” es el eslogan de toda la vida, de estos 30 años de Crónica. El hecho de estar en la calle justamente al lado de la historia de vida, porque no solo se detiene en la noticia que marca la agenda política, económica, internacional o deportiva, sino que también se frena en esas historias complejas y las aborda desde distintas perspectivas. Es estar ahí, al lado de la gente y que nos elija. Es un canal muy popular, tiene muchos años, muchos fieles y, a dónde vas, siempre tienen la pantalla de Crónica encendida y con la primicia. Es otro de los destacados, justamente, que están con ese ‘último momento’ ganándole a los demás.

Mariela Fernández está lista para conducir “La Primera” de seis a nueve por Crónica. (Instagram: @marufernandez_)

-¿Cómo te preparas para encarar este nuevo ciclo en Crónica?

-Esto es un juego, toda la vida tengo el recuerdo de ser muy chiquita y pensar que era conductora de televisión o locutora de radio. La vida me dio la bendición de poder convertir lo que para mí era un juego, en un trabajo. Entonces, cuando suene ese despertador a las tres y media o cuatro de la madrugada, va a ser difícil. Pero, voy a estar contenta porque, de alguna manera, siento que voy a ir a divertirme, voy a ir a jugar, voy a acompañar a ese trabajador que está levantándose tan temprano o a los chicos que se levantan para ir al colegio. También es la idea de ganar un poco a ese público y que acompañe, que esté toda la familia del otro lado, porque, de hecho, Crónica es un canal muy familiar.

-¿Qué te sedujo para aceptar ser la nueva figura del canal?

-El horario, creo que fue eso. Venía rezongando, renegando de volver a madrugar, pero, como es una hora que hice muchos años, siento que me siento cómoda, como un pez en el agua. También, insistió mucho Facundo Pedrini-director de noticias-, porque me viene buscando desde el año pasado y estaba con otros compromisos que no podía dejar. Y, finalmente, coincidimos en tiempo y forma, vino con la propuesta de conducir en Crónica para hacer la segunda mañana. Lo terminamos definiendo tomando un café, pero me sedujo mucho volver a hacer este horario. El desafío de ver si se consigue una vez más lo que en algún momento tuvo tanto éxito.