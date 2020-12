Marta Cohen: "En Argentina deberían realizarse testeos aunque la gente no tenga síntomas"

La doctora Marta Cohen, patóloga pediátrica egresada de la Universidad Nacional de La Plata y actualmente directora clínica de Farmacia, Diagnóstico y Genética del Hospital de Sheffield, al norte de Inglaterram se refirió a la aplicación de la vacuna en el Reino Unido que iniciará este martes.

En comunicación LU12 AM 680 y FM Láser 92.9 Río Gallegos, detalló: "Han llegado 800 mil dosis al Reino Unido, éstas se han distribuido a los cuatro países, va a servir para 400 mil personas solamente ya que hay que dar dos dosis, primero una y luego otra a los 21 días".

Consultada sobre el comportamiento de la población refirió que en Sheffield, "en general la gente se cuida mucho y aprende por imitación" señalando además que los movimientos anticuarentena y antivacunas se presentan en todos los lugares en mayor o menor medida.

"Se sabe que la vacuna es una ayuda, que no está lista para todos y va a llegar con cuentagotas. Recién al personal de salud se lo va a comenzar a vacunar más profusamente a principio de enero, ya estará aprobada y disponible la vacuna de Oxford. También tranquiliza que es una vacuna local y no necesitamos que venga de Bélgica como Pfizer con todo el Brexit en el medio", explicó.

En cuanto a los pronósticos que se manejan en relación a la vacunación masiva, comentó "se habla de que va a tardar un año, hasta dentro de un año no va a haber vacunas para todo el mundo".

Tratamiento de los pacientes

Por otra parte, Cohen se refirió a los tratamientos durante la enfermedad y rescató: "Se ha descubierto que la dexametasona, que es un corticoide muy antiguo, anda bien para algunos de los pacientes porque frena la hipe respuesta inmune que hacen sobre todo pacientes jóvenes y niños. También se ha descubierto que muchas de las consecuencias de este virus son factores de la coagulación, hacer trombosis, entonces obviamente de acuerdo a la presentación puede ser que se precisen anticoagulantes".

"El ibuprofeno y el paracetamol tienen buenas respuestas en etapas iniciales. Lo que se ha visto con el plasma es que da resultados cuando se los administra muy tempranamente no cuando está muy avanzado", indicó.

En esta línea, marcó "creo que la mortalidad del segundo pico ha sido menor, en gran parte porque se conoce más cómo tratar a los pacientes. Al principio se los ponía con ventilación mecánica y ahora no, se sabe que hacerlo de manera temprana no es lo mejor".

Por otra parte, con relación a la reducción de la ingesta de alcohol tras haberse aplicado la dosis de la vacuna Sputnik, Cohen indicó "no lo he leído en revistas científicas. Nunca por una vacuna se ha dicho que por 42 días después de aplicada no se deba beber alcohol" y marcó que "el método de la vacuna Sputnik no es novedoso, es tradicional".

Además, apuntó que "mientras dure la pandemia va a haber brotes constantes, eso es lo que dicen los modelos matemáticos y no nos tiene que sorprender si sucede".

Cómo sigue

Consultada sobre cómo continuará desarrollándose la pandemia en Latinoamérica, analizó: "Durante el verano va a haber muy pocos casos, se va a relajar y si no cumplen las medidas requeridas puede haber una segunda ola empezando a mediados de marzo, eso es lo que pasó en Europa".

"Durante el verano disminuyeron muchísimo los casos, se relajaron las fronteras, la gente salió de vacaciones y comenzó una nueva cepa en España, se diseminó por Europa y es el 80 % de los casos", puntualizó.

En este contexto, remarcó: "Si los gobiernos hubieran realizado los testeos por lo menos de un millón diario de personas... en Argentina debería realizarse aunque la gente no tenga síntomas, aunque los casos bajen para identificarlo casos, aislar, identificar a los contactos y aislarlos".

"Antes de subir a un avión o a un colectivo hacerse un test y a los cinco días volver a repetirlo porque es el período de infección y continuar con la responsabilidad individual. Como la vacuna no va a estar disponible masivamente para marzo-abril, puede suceder un segundo pico en Latinoamérica".

Sostuvo además que la vacuna "no debería ser obligatoria. Si mantenemos, además de la vacunación, la responsabilidad individual y los testeos de parte de los gobiernos, seguramente terminaremos con la pandemia en un año".

"Lo que puede pasar es que países que hacen mejor las cosas terminen en un año o menos y países que no cumplen con estos requisitos, terminen más adelante e incluso queden brotes esporádicos. Es un virus que da poca inmunidad y todavía no sabemos cada cuanto nos tenemos que vacunar. No creo que esto dure para siempre", sostuvo Cohen.

Regreso a las aulas

Por otra parte, con relación a la educación virtual desarrollada durante la pandemia, valoró: "Lo que han perdido este año no lo van a recuperar nunca, no solamente en educación sino en salud mental. Es terrible el daño sobre todo a los más chiquitos".

"Las escuelas deben volver con protocolo y con una gran responsabilidad por parte de los maestros que enseñen a la escuela a ir con barbijo aunque sean de primaria, mantener los bancos separados, que cada grado sea una burbuja, si hay casos en un grado se aísla el grado", expuso compartiendo la experiencia del Reino Unido.

"Los chicos se contagian poco, se enferman poco y se mueren poco, tienen menor riesgo de todo. No entiendo porqué no volvieron a clase. Si se pone en la balanza lo que perdieron tanto en educación como en salud mental y en muchos casos en nutrición, porque hay chicos que van a la escuela para comer, es comparado con lo que se ganó o se pudo prevenir cuando en realidad no son chicos de alta gravedad", cerró