Masiva demostración de fe: pese a la lluvia, cientos de miles de fieles marcharon a Luján

Una peregrinación histórica pese al mal clima

A pesar de la lluvia que azotó la región durante las últimas horas, cientos de miles de fieles completaron la 51° Peregrinación Juvenil a Luján, un evento que atraviesa más de sesenta kilómetros hasta llegar a la Basílica de la Virgen Patrona de la Argentina. La manifestación religiosa se consolidó como una de las más convocantes del país, demostrando la fuerza de la fe en tiempos difíciles.

El recorrido, que comenzó el sábado desde el Santuario de San Cayetano en Liniers, atravesó seis municipios bonaerenses, y contó con un dispositivo de asistencia compuesto por 63 puestos de apoyo que ofrecieron hidratación, baños y servicios de emergencia a los peregrinos.

Mensaje de esperanza y realismo del Arzobispo

Durante la misa de cierre, el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunció un mensaje cargado de realismo y esperanza. Cuerva destacó las dificultades que atraviesa la sociedad argentina: “Hay muchos hermanos en nuestro país que ya no tienen fuerzas para seguir, que sienten el peso de la pobreza, del narcotráfico, de la enfermedad y la soledad”.

No obstante, instó a la feligresía a mantener la fe y a no buscar “atajos tramposos” frente a las adversidades. Según Cuerva, los peregrinos caminaron también pensando en los más afectados: “No queremos ser un pueblo indiferente”, subrayó.

La fe como sostén frente a la adversidad

Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, la jornada mostró la fe como motor y sostén ante la dificultad. El Arzobispo explicó que caminar con esperanza significa no rendirse ante el desaliento y la tristeza, y seguir adelante aunque la violencia y la injusticia parezcan imponerse.

En su mensaje, Cuerva citó al Papa Francisco y a León XIII, resaltando que la esperanza se funda en el amor y en el encuentro con los demás. Concluyó con un llamado a la unidad y a la solidaridad: “No aflojamos y nos comprometemos a no abandonar los sueños de construir un país más justo y fraterno”, instando a mirar con misericordia a quienes más sufren.

Una manifestación religiosa de gran alcance

La procesión, considerada una de las más importantes del país, congregó a miles de jóvenes y adultos que recorrieron los municipios bonaerenses con devoción y perseverancia. El evento no solo tuvo un carácter religioso, sino también social, evidenciando la capacidad de la comunidad para organizarse y brindar asistencia a los peregrinos, consolidando así una tradición de fe que se mantiene viva año tras año.

