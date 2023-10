Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuando se enciendan las luces del segundo debate presidencial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Sergio Massa “presentará a los argentinos qué tipo de presidente va a ser“. Así resumieron desde el entorno del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UP) a La Opinión Austral el objetivo de la intensa preparación a la que le dedicó varias horas en medio de la campaña, porque los ejes temáticos que se abordarán pueden ser una oportunidad para “anclar” a su principal oponente, según las encuestas, Javier Milei. “Aprovechará para hablar de economía“, revelaron desde su equipo donde se muestran confiados y ya arriesgan: “Pueden haber cambios en las distancias entre los candidatos el 22 de octubre”.

A una semana del primer debate presidencial, que marcó 40 puntos de rating televisivo (más el público de las radios y las plataformas de streaming), este domingo será clave para que algunos votantes, todavía indecisos, tomen decisiones. Es el segundo round de cara a las elecciones generales y Massa afrontará batallas diversas. Una con el candidato de La Libertad Avanza, Milei; otra con Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio; una muy distinta con el cordobés Juan Schiaretti de Hacemos Por Nuestro País, y con Myriam Bregman del Frente de Izquierda y de Trabajadores -los dos postulantes que no superaron los 4 puntos en las primarias-.

Sobre el primer debate, en los pasillos del búnker de Unión por la Patria quedaron “conformes” con la performance de Massa, porque consideran que logró “conservar lo propio”. Evaluaron que lo mismo puede haberle ocurrido a Milei, pero no a Bullrich y por eso el tigrense probablemente enfoque esta noche sus tácticas en contrastar con el primero más que con la exministra de Seguridad. “Nuestro candidato nos dio tranquilidad, pudo contar sus propuestas cuando el resto se dedicó a la disputa tribunera que no lleva a ningún lado”, agregaron.

El análisis incluye -con asombro- que ese domingo puede haber cambiado la diferencia de votos que separa a Bullrich de Massa y Milei. “A Patricia le costó mucho en términos de votantes“, vaticinaron en las oficinas de UP y redoblaron: “Después del segundo debate, la fuga de votos va a ser peor“. La distancia entre los tres no supera los 640 mil votos y Massa necesita quedarse con casi todo lo que “pierda” Juntos por el Cambio, si quiere llegar competitivo a un eventual balotaje. De acuerdo con el escrutinio definitivo de las PASO, Milei reunió 7.352.244 votos, Juntos por el Cambio se quedó con 6.895.941 y Unión por la Patria obtuvo 6.719.042.

Por eso, mientras una semana atrás pareció imponerse la moderación, para esta noche se espera que los tres candidatos con mejores resultados lograran arriesgar más en la disputa discursiva, como sí lo hicieron Bregman y Schiaretti. Ambos fueron los “ganadores” del debate de Santiago del Estero al exponerse con soltura por tener menos para perder. A esos dos candidatos y a sus votantes, pero también a quienes se identifican con el sector que perdió la interna dentro de Juntos por el Cambio -representados por el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta-, Massa les reiterará la línea directriz de su proyecto y de su discurso cotidiano: “Quiere un gobierno de unidad nacional y amplio, va a invitar a todos los que quieran sumarse a trabajar”.

Peronismo vs. libertarios

El segundo debate tendrá como ejes temáticos: trabajo y producción, seguridad, desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Massa considera que los tres temas le abrirán la puerta a continuar presentando sus propuestas y a marcar su “diferencial de profesionalismo y experiencia en la gestión“, según contaron quienes lo rodean. Desde allí subrayaron, a su vez, que facilitarán en este segundo debate la exposición de contrastes con el modelo de Milei.

A contramano de lo que podrían asumir sus adversarios, Massa aprovechará el eje sobre trabajo y producción para hablar de economía. “Volverá a reconocer lo que está mal, pero también hablará de lo que viene porque lo peor ya pasó“, afirmaron las fuentes. Sobre empleo, hablará de las cifras de mejora sostenida del INDEC que fueron contundentes. Sobre salarios, en cambio, sólo demostrarán la promesa incumplida del oficialismo de recuperar los 20 puntos porcentuales perdidos durante el gobierno del expresidente Macri.

Massa “pedirá perdón y se comprometerá con los trabajadores, como lo viene haciendo“, aseguraron los suyos y destacaron que explicará cómo lo hará: “Con un modelo económico que recupere la parte de la torta, que le corresponde a los trabajadores, y con una apuesta fuerte a la energía, la minería y tierras raras y la agroindustria; cuatro sectores claves para el futuro del país que permitirán aumentar el ingreso de divisas genuinas y fortalecer reservas para bajar la inflación”. “Producción y desarrollo versus dolarización y especulación“, resumieron al compararlo con el modelo libertario.

En seguridad podrá contar una vez más sobre las medidas que implementó en el municipio bonaerense de Tigre, cuando fue intendente y “logró bajar 92% el delito“, según él mismo detalló en entrevistas recientes a la prensa. Suele destacar el logro que se concretó en varios pasos con la instalación de fibra óptica, cámaras, botones antipánico, inversión en patrulleros y seguimiento de los mismos e inversión en Fiscalías.

Además de la gestión y según adelantaron a este medio, Massa aprovechará el segmento dedicado a seguridad para atarle un ancla a Milei: los valores de la democracia y los Derechos Humanos. “Va a ser muy puntilloso en su propuesta sobre seguridad, la cual tendrá un anclaje democrático insoslayable“, compartieron. Luego de que el candidato de La Libertad Avanza ratificara, en el primer debate, su posición sobre que la última dictadura cívico militar fue “una guerra” y “no fueron 30.000” los desaparecidos; Massa hará hincapié en el respeto de los derechos humanos y en la defensa de ese abordaje como política de Estado.

Massa se refirió a la postura negacionista de Milei en una entrevista que brindó a Caja Negra: “Tenemos un prestigio ganado, ocupamos lugares de privilegio a nivel mundial, porque tenemos un recorrido hecho que nosotros lo resumimos en ‘memoria, verdad y justicia‘, porque de alguna manera es el paraguas o la síntesis que le encontramos, pero para el mundo es un recorrido. Nos pone en un lugar de respeto. Y vos decís que querés entregar las Malvinas a los ingleses, querés poner la bandera de Estados Unidos en la puerta del Banco Central, ¿querés tirar por la borda 40 años de construcción de prestigio argentino en una materia en la que el mundo empieza a discutir los nuevos derechos? Queré un poquito a tu país. Un poquito. Por los que murieron en manos del terrorismo de Estado. Por los chaqueños, los correntinos que murieron en las Malvinas. Por la necesidad de sostener un tejido industrial que depende de que tengas el señoreaje de tu moneda y no que la tasa de interés te la fije otro”.

En UP entienden que anclar a Milei en el debate sobre los valores democráticos, en caso de haber balotaje, podría ser determinante en el resultado. En ese marco, podría repetirse esta noche la gran pregunta a la que va a convocar Unión por la Patria si después del 22 de octubre, esta vez sí, se da el resultado esperado de un UP competitivo para la segunda vuelta con Milei. “¿Consideras que el peronismo y Milei son lo mismo?“. La respuesta cobra relevancia en tiempos donde el libertario engloba a la dirigencia política en el concepto de “casta”. Así se lo consultó, además, Massa a Myriam Bregman en el primer debate. Escogió a la candidata de izquierda especialmente porque en 2015, cuando Daniel Scioli fue al balotaje con Macri, ese espacio deslizó su preferencia por votar en blanco. La pregunta igualmente está dirigida a un universo mucho más grande y diverso que incluye a los votantes del peronismo disidente, del radicalismo, del PRO y de la Coalición Cívica. Allí está el quid de la incógnita que sólo puede resolver el pueblo argentino. Massa hará esfuerzos en este round para demostrar por qué no son lo mismo.