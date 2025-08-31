Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un joven de 20 años decidió acabar con su vida luego que la policía, tras una intensa búsqueda, logró localizarlo por ser el principal sospechoso por el asesinato de Candela. Cuando la policía llegó al inmueble advirtió que el presunto asesino —apodado Tito— tenía el extremo de una soga amarrada al cuello y el otro estaba atado a un tirante. Primero intentó huir por los fondos de la vivienda, pero al no tener escapatoria de las fuerzas del orden, se suicidó.

Candela Santa María tenía 24 años y en septiembre iba a cumplir 25, pero fue asesinada en la madrugada de este sábado en la intersección de las calles Coronel Ramos y La Bastilla, en González Catán, cuando se dirigía a levantar a un pasajero que había solicitado el viaje. Los peritos señalaron que en el cuerpo de la mujer no se detectaron signos de defensa, un dato que refuerza la hipótesis de un femicidio.

En declaraciones televisivas, Fernando, su primo, dijo que “Candela era una chica sana, trabajaba como chofer de app y hacía otros trabajos para poder pagar el auto” que había adquirido recientemente, un Fiat Cronos 0 kilómetro.

Familiares de la víctima aseguran que Candela era “una chica sana y trabajadora” a quien “le hicieron una cama”, señalando que ya identificaron al autor del crimen: “un fisura” de la zona apodado “Piñón”. “Se ve que estaban pasados de droga y la mataron por dos monedas”, declaró Fernando.

En tanto, familiares, amigos, vecinos y autoconvocados de la zona, cortaron la Ruta 3, en el kilómetro 28, a la altura de Laferrere, para reclamar Justicia por Candela. Interviene en este caso que sacude a González Catán el fiscal Carlos Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza.