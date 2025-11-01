Mauricio Macri tras la cena con Javier Milei: “No logramos ponernos de acuerdo” El expresidente y líder del PRO contó detalles de su reunión con Javier Milei en la Quinta de Olivos y expresó su desacuerdo con la designación del nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El expresidente sostuvo que había propuesto al titular de YPF, Horacio Marín, como reemplazo de Francos, y advirtió sobre las “disputas internas” dentro del Gobierno.

Mauricio Macri reveló este viernes la conversación con el presidente Javier Milei durante la cena en la Quinta de Olivos, tras las elecciones legislativas, donde se produjo en el medio la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete. Según relató en su cuenta de X (ex Twitter) este sábado, el encuentro fue un gesto de agradecimiento del mandatario “por el apoyo” que le dio “en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones”.

Durante la reunión, ambos conversaron sobre los pasos a seguir en esta “segunda etapa” de gestión. Sin embargo, el exmandatario admitió que no lograron ponerse de acuerdo. En su mensaje, Macri dejó entrever que su vínculo con Milei atraviesa un momento de tensión, especialmente tras conocerse la designación de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete.

Críticas a la decisión de Milei

El fundador del PRO calificó la salida de Francos como una “mala noticia” para el Gobierno, al considerar que era “un hombre con capacidad y equilibrio” que aportaba “sensatez” a la administración libertaria. “La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, escribió Macri.

Además, señaló que había existido la posibilidad de designar a Horacio Marín, actual presidente de YPF, como jefe de Gabinete. Según explicó, Marín “reúne todas las condiciones por su experiencia previa, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos”.

Macri dejó en claro que su propuesta sobre el titular de YPF fue desestimada por Milei, quien finalmente optó por promover a Adorni, hasta entonces vocero presidencial. Todo eso se conoció durante la cena de ellos en Olivos luego de Francos precipitara los hechos con su renunica pública.

Macri saliendo de Olivos tras cenar con Milei.

En su publicación, el expresidente subrayó la relevancia institucional del cargo. “El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia”, sostuvo.

Tapa La Opinión Austral del 1 de noviembre 2025.

La observación de Macri apunta a uno de los desafíos más importantes de la gestión libertaria: la coordinación entre ministerios y la definición de una agenda común. En las últimas semanas, las diferencias internas dentro del Gobierno se hicieron más visibles, especialmente tras los cambios que incluyen la renuncia de Francos y el ascenso de Toto Caputo al frente de un “superministerio” de Interior.

Advertencia sobre las disputas internas del Gobierno

Macri también hizo referencia a las tensiones dentro del oficialismo: “A esta decisión, a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”.

El exmandatario lamentó la situación y advirtió que el país se encuentra ante una “oportunidad histórica que no puede desaprovechar”. En ese sentido, destacó que, tras el respaldo electoral y “el apoyo inédito de Estados Unidos”, la administración de Milei debería concentrarse en garantizar estabilidad política y previsibilidad.

“Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”, concluyó Macri.

