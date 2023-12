Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Intendentes de la provincia de Santa Cruz podrían acudir a la Justicia, si del análisis de algunos puntos del decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei surge que les quita o limita algunos derechos que poseen por jurisdicción.

La Opinión Austral pudo saber que en el caso del municipio de Río Gallegos, ayer se estaba realizando -desde la asesoría legal del mismo- un estudio pormenorizado de las medidas dadas a conocer el miércoles por cadena nacional, muchas de las cuales tendrán una incidencia directa en la gente.

Uno de los puntos más controversiales es el que incumbe a la Ley Nacional de Tránsito. Según explicaron, las normativas se hacen por adhesión, es decir, cada municipio y provincia tiene sus propios requisitos para la circulación. De hecho, Santa Cruz y Río Gallegos -desde sus propias autonomías- están adheridos a esta ley nacional.

Los tributos o tasas municipales no pueden unificarse por encima de las autonomías locales.

“Hay trámites como la VTV (verificación técnica vehicular) que son fijados en uso de la autonomía, ya sea provincial o municipal, lo cual genera muchas dudas sobre cómo se va a implementar o reglamentar”, indicaron las fuentes consultadas. “Lo mismo pasará con los tributos o tasas municipales que se perciban, no se puede unificar por encima de las autonomías locales, es claramente inconstitucional“, observaron.

“Desde ya que se espera la reglamentación de esta medida, entendiendo que este registro nacional, según lo que se pudo leer hasta el momento, tiene fecha de implementación hasta mayo, no es automático, por lo que hasta el momento, como mínimo, seguirá todo como está”, aclararon.

Qué cambió

Cabe recordar que el decreto de necesidad y urgencia establece que la cédula del vehículo (que ahora puede ser digital), la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos que las autoridades provinciales y municipales pueden exigirles a los conductores.

Si bien es obligatorio presentar los documentos previamente mencionados a la autoridad, no podrán ser retenidos a menos que sea mediante orden de autoridad judicial o denuncia de hurto o robo. De esta manera, la verificación técnica vehicular y el comprobante de póliza de seguro ya no son obligatorios para circular en auto.

Sí es obligatorio poseer un seguro de responsabilidad civil ante cualquier accidente, pero no podrán retener el vehículo si el conductor no la tiene en el momento del control. En cuanto al comprobante de patente, el DNU no aclara si debe estar a nombre del conductor o si debe estar paga y vigente al momento de la detención por parte de las autoridades.