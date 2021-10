Memorándum con Irán: Oscar Parrilli afirmó que "el fallo es un acto de justicia"

"Este fallo es un simple acto de estricta justicia que no sé si me pone contento, sino que marca algo positivo: que este fallo se da dentro del Poder Judicial", sostuvo el senador Oscar Parilli tras la decisión unánime del tribunal Oral N° por el que fue sobreseído, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios, en la causa por la firma del Memorándum con Irán.

"Por lo menos tenemos un poquito de esperanza que hay sectores de la justicia que piensan en la verdad, en las pruebas y en los hechos y que hay que juzgar a las personas por lo que hicieron realmente y no por conjeturas políticas", destacó Parrilli en sus declaraciones de esta mañana.

También señaló que "el fallo desnuda con toda claridad, con pruebas y con hechos, toda la gran mentira que se montó alrededor de la firma del memorándum con Irán".

"Más allá de que uno podría estar de acuerdo o no con la decisión política de firmar el memorándum, está claro que se utilizó como un engranaje más de una estrategia internacional, incluso utilizada por los fondos buitres para desprestigiar a la Argentina y a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y así presionar para que se le pague lo que se le debía", subrayó.

Y remató: "Y justamente, en la gestión de Mauricio Macri, estos –los fondos buitres- cobraron con creces".

Mesa judicial

Parrilli enfatizó que, "cuando uno lee los fundamentos, se da cuenta de la gran mentira que se montó y la relación entre Olivos, los jueces (Mariano) Borinsky y (Gustavo) Hornos, la DAIA, y los encuentros entre ellos, y el interés de Macri por llevar adelante esta causa junto a la justicia encabezada por (Claudio) Bonadio, (Jorge) Taiano, (Juan Bautista) Mahiques, son todos los personajes que hicieron esto".

"Esto no puede quedar así", señaló el senador al pauntar contra los jueces Hornos, Borinsky, Taiano y las querellas al insistir que "no puede quedar así tan impune porque no pueden mancillar el nombre de tanta gente y provocarle tanto mal con total impunidad".

Por otra parte, consideró que "este fallo es también una reivindicación a la memoria del –excanciller fallecido- Héctor Timerman porque es un desagravio a su trayectoria y su hombría de bien".

"Yo creo que la comunidad judía, la DAIA y las organizaciones que intervinieron en esta vergüenza de la causa judicial, deberían pronunciarse y pedirles disculpas a Héctor Timerman. Es lo menos que pueden hacer en memoria de muchos judíos, lo que ha sido la persecución contra ellos, y lo que han hecho en esta causa contra Timerman", a quien no dejaron viajar a Estados Unidos para tratarse de un cáncer el excanciller.

Al finalizar, Parrilli recordó que "no solo lo que le hicieron a Timerman con prisión domiciliaria, sino que en esta causa también hubo presos"