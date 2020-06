Miguel Ángel Cherutti, Belén Francese y Pachu Peña tienen coronavirus

La semana pasada, Lizy Tagliani confirmó que tenía coronavirus luego de que uno de sus productores diera positivo. Por este motivo, todos los famosos que fueron invitados en los últimos días tuvieron que realizarse un hisopado. Miguel Ángel Cheruti y Belén Francese fueron los primeros en dar a conocer el contagio.

Diario Show | Miguel Ángel Cherutti, Pachu Peña y Belén Francese tienen coronavirus . LOS TRABAJADORES “ESENCIALES” https://t.co/JFhR1sImqV — María 🐱 🌺 (@ananaykiwi) June 24, 2020

Cherutti se sometió al test luego de participar en el programa, un día antes de que se informaran los primeros casos de coronavirus en Telefé.

“Casi no podía dormir, yo tengo buen humor pero estas cosas me afectan, por mi hijo y por mi mujer” contó el humorista y agregó “en ningún momento sentí síntomas, me sentía bárbaro. Y pasa esto que es algo tan nuevo que no entendía, yo esperaba el negativo”.

⭕ Miguel Ángel Cherutti y Pachu Peña dieron dieron positivo de coronavirus tras haber participado de El precio justo. https://t.co/77fqEEngeC — Filo.news 🧼 🤲 (@filonewsOK) June 24, 2020

“Estoy shockeado. Tengo que esperar cinco días, soy asintomático. Ahora hay que hisopar a mi mujer y a Santino. Estoy aislado en otro lugar”, contó Cherutti en entrevista para “Informados de todo” por América TV.

Por su parte, Belén Francese informó que contrajo coronavirus a través de su cuenta de Twitter y se manifestó muy angustiada.

Lamentablemente me enteré hoy que tengo COVID, estoy en shock , con miedo, angustia y una mezcla de sentimientos pero más q nada con miedo por mi mamá porque la vi el viernes 12. Recen por ella, Los quiero mucho, Gracias a todos por estar pendientes. Voy a procesar esto — Belen Francese (@belufrancese) June 24, 2020

Finalmente, en “Los Ángeles de la mañana”, Ángel de Brito reveló que Pachu Peña también se infectó con el virus de la pandemia.