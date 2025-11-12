Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, anunció la presentación de un proyecto de ley que busca aplicar un arancel del 30% a las compras realizadas a través de plataformas extranjeras como Shein, Temu y otras similares. El legislador advirtió que estas empresas “destruyen toda la producción nacional” al competir de manera desleal con la industria local.

En diálogo con el programa Esta Mañana por Radio Rivadavia, Pichetto sostuvo que este tipo de plataformas “se saltean al industrial y al comerciante argentino” y “van directamente al consumidor, pero destruyen la producción y reemplazan la mano de obra local por la china”.

El diputado señaló especialmente el impacto sobre el sector textil, que “está siendo golpeado de manera demoledora” por el ingreso de productos que llegan desde el extranjero a través de Courier o correos privados.

“En Estados Unidos, Donald Trump impuso un arancel del 16% a los productos que ingresan por plataformas, algo que el Gobierno argentino debería mirar con atención”, afirmó Pichetto, en una crítica indirecta al presidente Javier Milei.

La iniciativa que se presentará en la Cámara de Diputados propone que el Estado cobre un 30% de retención a todos los productos ingresados por plataformas desde el exterior, sin excepciones. Según el legislador, el objetivo es proteger al empresariado y a las pymes nacionales.

“Hay que cuidar al empresario argentino y equilibrar el juego. Las plataformas chinas tienen costos muy bajos, los envíos llegan en cuatro o cinco días, y eso sustituye tanto la mano de obra como al comercio local”, explicó.

Pichetto también mencionó que Amazon avanza con su instalación en el país y advirtió que “estas plataformas practican dumping y venden productos de baja calidad”. En ese sentido, defendió su propuesta como una medida “en defensa del interés nacional” y anticipó que el proyecto “se debatirá con el resto de los diputados” en los próximos días.