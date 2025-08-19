Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno oficializó este martes el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, habilita la licitación pública nacional e internacional para transferir al menos el 51% de las acciones a un operador privado y completar la venta del 90% del paquete accionario en un plazo de ocho meses.

El ministro Luis Caputo firmó la normativa que instruye a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a coordinar el proceso junto con un banco público que tasará las acciones.

La venta mayoritaria se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR y la Secretaría de Obras Públicas será la encargada de diseñar los contratos de concesión.

El Gobierno aseguró que la operación no afectará la continuidad del servicio de agua potable y cloacas, mientras que el remanente de acciones estatales será colocado en bolsas y mercados locales.