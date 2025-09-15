Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei presentará este lunes -desde las 21- por cadena nacional el proyecto de Presupuesto 2026 que será enviado al Congreso. Sin embargo, la oposición ya anticipó que no convalidará una nueva prórroga.

Gobernadores y legisladores de distintos bloques adelantaron que no aceptarán un tercer año seguido sin nueva ley. La idea es fijar un cronograma estricto de tratamiento en la Comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, con citaciones a funcionarios de Economía y plazos concretos para emitir dictamen.

El objetivo es evitar que se repita lo ocurrido en 2024, cuando el oficialismo impuso una prórroga que dejó al Ejecutivo con margen para manejar discrecionalmente los fondos públicos.

Desde Casa Rosada remarcan que el equilibrio fiscal “no es negociable” y que no se aceptarán cambios que pongan en riesgo el déficit cero. En contraste, gobernadores como el jujeño Carlos Sadir plantearon que el ajuste debe tener un costado social.

“La motosierra capaz ya no es la herramienta, hoy hace falta un bisturí, para ir efectivamente a los lugares donde hay que terminar con la corrupción y la ineficiencia, sin golpear a los más vulnerables”, sostuvo.

En los últimos días, mandatarios como Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) mantuvieron contactos con el Ejecutivo para intercambiar posiciones. Entre las propuestas en juego figuran la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el reparto del Impuesto a los Combustibles.