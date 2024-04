El presidente Javier Milei firmó el Decreto 286/2024 que establece la prórroga de las contrataciones de personal en la Administración Pública Nacional hasta el 30 de junio de 2024. La norma surge como respuesta a la inminencia de un paro general de ATE y una “ocupación pacífica” de las oficinas estatales debido a los más de 11.000 despidos.

El decreto se fundamenta en las leyes 11.672 (T.O. 2014), 24.156 y 25.164, que regulan el empleo público nacional. En particular, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 prevé diferentes regímenes de personal, incluyendo el de contratación por tiempo determinado para servicios transitorios o estacionales no incluidos en el régimen de carrera.

Reclamo de ATE

El titular de Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, confirmó que habrá “ingresos masivos y simultáneos” de los trabajadores del Estado en Ministerios y edificios federales durante todo el día, con el objetivo de revertir los despidos masivos. En su cuenta de X (exTwitter), dijo que “el presidente se decidió a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular, y tanto él como sus aficionados podrían ir presos”.

“Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales de las personas y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”, aseguró Aguiar, quien al tiempo argumentó que el artículo 226 del Código Penal contempla penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales.

Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), eligió la asamblea frente a los edificios de la Anses y de las Secretarías de Trabajo y Salud como estrategia. En una muestra infrecuente de unidad, ATE y UPCN protestaron juntos en reclamo por los despidos en la Secretaría de Trabajo.

“De ahora en más, todos los pasos que demos serán para adelante, para que ningún compañero pierda su fuente de trabajo”, dijeron, porque, según ellos, “nadie se salva solo en esta”. En lo que va del mes, cerraron al menos 60 oficinas de la Anses en todo el país y provocó el despido de 1.300 trabajadores.

La decisión de prorrogar los contratos se tomó ante el vencimiento de los plazos establecidos por el Decreto 84/23, que había limitado la posibilidad de contratar personal en ciertos organismos. De esta manera, se busca evitar interrupciones en la prestación de servicios públicos y asegurar el normal desempeño de la Administración Pública Nacional.

Según lo dispuesto en el decreto, las contrataciones de personal destinado a la prestación de servicios en cumplimiento del artículo 9° de la Ley 25.164, del Decreto 1109/17 y otras formas de contratación, que hayan sido renovadas de acuerdo con el Decreto 84/23, podrán ser nuevamente renovadas hasta el 30 de junio de 2024.

Asimismo, se faculta al Jefe de Gabinete de Ministros, o a la autoridad que este designe, a dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la aplicación de esta medida.