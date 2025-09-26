Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei vuelve este viernes a Buenos Aires después de su visita a los Estados Unidos, donde obtuvo un claro respaldo del Gobierno de Donald Trump. Su primera actividad oficial en el país será el sábado al mediodía, cuando encabece la apertura de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en el predio de La Rural.

En ese marco, Milei compartirá escenario con el secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli. El acto coincidirá con el Día Mundial del Turismo y contará con la presencia de Shaikha Nasser Al Nowais, secretaria general electa de ONU Turismo, además de las principales autoridades del sector. La feria reunirá durante cuatro días a más de 50 países y a todas las provincias argentinas, con Portugal como país invitado de honor.

La agenda del mandatario no se limitará a Buenos Aires. En los próximos días planea recorrer varias provincias -entre ellas Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Mar del Plata, Chaco, San Juan y Mendoza- en lo que se perfila como una gira inédita desde que asumió la Presidencia. El objetivo será reforzar el apoyo a La Libertad Avanza en distritos clave de cara a las elecciones.

En paralelo, Milei trabaja en los detalles del lanzamiento de su nuevo libro, previsto para el 6 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires. Allí planea un show similar al que ya realizó en el Luna Park, combinando la política con un espectáculo musical.