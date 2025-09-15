Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la restitución del Ministerio del Interior y designó como nuevo ministro a Lisandro Catalán, en el marco de una reestructuración del Gabinete nacional que redefine el mapa de poder en la Casa Rosada.

La decisión se plasmó en el Decreto 658/2025, publicado en el Boletín Oficial, donde se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520. Con la medida, el Ejecutivo estableció que la administración quedará a cargo del jefe de Gabinete, Guillermo Francios, y de nueve ministerios: Interior; Relaciones Exteriores; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; y Desregulación y Transformación del Estado.

En paralelo, mediante el Decreto 672/2025, se oficializó la designación de Catalán como responsable de la cartera. Desde el Gobierno destacaron que el Ministerio del Interior será “un área estratégica para la gestión política interna y el vínculo con las provincias”.

El texto oficial subraya que la restitución del ministerio era “necesaria e impostergable” para mejorar la gestión del Ejecutivo. Entre sus nuevas atribuciones figuran la asistencia al Presidente y al jefe de Gabinete en la coordinación del gobierno político interno, la política ambiental, la promoción del turismo y el desarrollo del deporte en todas sus modalidades.

Con esta reforma, el Ministerio del Interior recupera un rol central en el esquema de poder, al tiempo que se creó la figura de un Vicejefe de Gabinete Ejecutivo con rango ministerial, encargado de coordinar áreas específicas y reforzar la relación del Gobierno con el Congreso y los mandatarios provinciales.