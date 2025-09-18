Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei se pronunció tras la derrota en la Cámara de Diputados, donde se rechazó su veto a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia del Hospital Garrahan.

En su cuenta de X, y antes del tratamiento en el Senado, Milei afirmó: “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los ‘antikukas’ que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”.

El mandatario agregó: “Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.

El mensaje apuntó a la oposición que apoyó la postura peronista de mantener las leyes. El rechazo al veto al Garrahan fue de 181 a 60 votos con una abstención, y el de universidades 174 a 67 con dos abstenciones.

En el PRO se evidenciaron divisiones: nueve diputados respaldaron insistir con las leyes, 21 siguieron al Ejecutivo y uno se abstuvo. Los que votaron a favor fueron Avaro González, Héctor Baldassi, Silvia Lospenatto, Sofía Brambilla, María Eugenia Vidal, Gabriela Besana, Emmanuel Bianchetti, José Núñez y Ana Clara Romero; Karina Bachey se abstuvo.