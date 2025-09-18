Your browser doesn’t support HTML5 audio
El presidente Javier Milei se pronunció tras la derrota en la Cámara de Diputados, donde se rechazó su veto a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia del Hospital Garrahan.
En su cuenta de X, y antes del tratamiento en el Senado, Milei afirmó: “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los ‘antikukas’ que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”.
El mandatario agregó: “Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.
El mensaje apuntó a la oposición que apoyó la postura peronista de mantener las leyes. El rechazo al veto al Garrahan fue de 181 a 60 votos con una abstención, y el de universidades 174 a 67 con dos abstenciones.
En el PRO se evidenciaron divisiones: nueve diputados respaldaron insistir con las leyes, 21 siguieron al Ejecutivo y uno se abstuvo. Los que votaron a favor fueron Avaro González, Héctor Baldassi, Silvia Lospenatto, Sofía Brambilla, María Eugenia Vidal, Gabriela Besana, Emmanuel Bianchetti, José Núñez y Ana Clara Romero; Karina Bachey se abstuvo.
