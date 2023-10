Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La discusión sobre las monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBCD, sigla que se usa en inglés) recorre el mundo desde hace rato. La herramienta opuesta y desregulada son las criptomonedas. Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria anunció en el primer debate del último domingo que llevará la propuesta de una Moneda Digital Argentina (MDA) al Congreso para sumarla “cuanto antes” a la del blanqueo de capitales. Para su oponente de La Libertad Avanza, Javier Milei, “es una herramienta extremadamente peligrosa”.

Según pudo saber Grupo Crónica, los aspectos técnicos del proyecto de ley sobre la MDA están a cargo de Leonardo Madcur, jefe de asesores del Ministerio de Economía, acompañado por otros miembros del equipo económico. Madcur, es además, en quien piensa Massa para presidir el Banco Central a partir del 10 de diciembre en caso de ganar las elecciones. Su nombre, junto al de Roberto Lavagna -para ministro de Economía- será parte de los anuncios que hará este domingo 8 en el segundo debate presidencial.

La iniciativa parlamentaria de moneda digital ingresará al Congreso por la Cámara de Diputados. Massa quiere que este proyecto se trate junto con el de blanqueo de capitales que ya tiene dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esa Cámara -presidida por el diputado Carlos Heller– pero aún no reúne los votos necesarias para ser tratada en el recinto.

La decisión de Massa, además de los objetivos económicos, habilita una lectura en clave electoral. Al igual que lo hizo con el proyecto de eliminación de Ganancias para los trabajadores, busca llevar al Congreso una discusión que obligará a los legisladores a revelar sus posturas. En esa ocasión, Juntos por el Cambio votó en contra mientras que la izquierda, parte del bloque cordobés y los tres diputados libertarios votaron a favor.

Esa votación ya dio frutos en el primer debate cuando Massa agradeció a los que lo acompañaron a eliminar el impuesto sobre los asalariados formales. Ahora, propone que “se saquen las caretas” -como el Ministro le repite a sus colaboradores de la campaña- para votar la moneda digital y el blanqueo de capitales, dos iniciativas para convocar a la formalidad a la economía informal.

Sobre esta disyuntiva, Massa aseguró que hay diputados que “no quieren votar” el blanqueo. “Una ley que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos”, explicó. Adelantó que estas propuestas irán acompañadas en su gobierno de “cárcel a los evasores y los que fugan”.

Fuentes cercanas al armado del proyecto de MDA compararon que “mientras otros candidatos proponen la fantasia de la dolarización sin explicación o el bimonetarismo libre, el programa de la MDA introduce incentivos para alentar el uso de medios digitales, revisando el esquema impositivo”.

Cómo funciona

Las monedas digitales sin regulación de un banco central -criptomonedas-, que surgen de la comunidad organizada en Internet y cuyo mercado es más volátil, presenta para muchos operadores un atractivo clave: ninguno debe justificar el origen de los fondos con los que opera.

En la Argentina, donde las billeteras digitales vienen ganando terreno en el consumo minorista, el candidato presidencial del frente oficialista, Massa, adelantó que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear lo que sería el peso argentino digital.

Las mismas fuentes contaron a Grupo Crónica que la Moneda Digital Argentina (MDA) ya se implementó en China, Suecia y Noruega, entre otros, y facilita las operaciones digitales porque da autonomía e independencia a personas y empresas a partir de la simplificación financiera. Además permite reducir impuestos y comisiones generando incentivo de uso.

La presentan como un llamado a los sectores no digitalizados ni bancarizados y aseguran que evita la burocracia financiera. Además, entienden que la digitalización contribuye al equilibrio fiscal.

El texto del proyecto destacará que la MDA es el inicio de un programa de políticas orientado a evolucionar el vigente sistema de pagos digitales minoristas en el que participan las fintech, los bancos comerciales y las cámaras compensadoras bajo la supervisión y regulación del BCRA.

“Una herramienta peligrosa”

Al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei le pidieron su opinión sobre las monedas digitales emitidas por bancos centrales -como la MDA- hace unas semanas durante una entrevista con Radio Continental. Al respecto dijo: “No me sorprende nada que manden un proyecto como ese, porque sería, casi te diría, la muerte del cash. De esa forma el gobierno podría trackear todas tus operaciones, y de esa forma cobrarte más impuestos. Es una herramienta extremadamente peligrosa. Por eso, a mí, todo ese tipo de soluciones no me resultan nada agradables porque son mecanismos por los cuales el gobierno te va a meter la mano en el bolsillo. Imaginate que el gobierno sepa de todas tus transacciones. Y sí, te va a subir los impuestos”.

Por otro lado, al ser consultado sobre el bitcoin -una criptomoneda-, afirmó que se trata de “una reacción natural ante la estafa que son los bancos centrales”.