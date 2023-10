A través de una publicación de Instagram, el manager de Morena Rial, Christian Manzanelli, confirmó que la influncer volverá a retomar su carrera musical. En diálogo con TN Show, dio todos los detalles.

¿Qué dijo Chrtistian Manzanelli sobre la carrera musical de Morena Rial?

En el posteo, se los puede ver a los dos posando y en la descripción dice: “Volvemos a trabajar juntos. Muy pronto más noticias. Nuevamente, soy su representante”.

Manzanelli le reveló a TN Show que “la primera canción será una mezcla de cumbia estilo mexicano con colombiano” y, además, aseguró que “también comenzó a hablar con muchos artistas reconocidos de la movida tropical y del RKT para hacer colaboraciones”.

Jorge Rial habló sobre el romance de Morena con un preso

Luego de que saliera a la luz que Morena Rial está de novia con un recluso, su padre, el periodista Jorge Rial, habló para el programa “Poco Correctos” (eltrece), conducido por “El Chino” Leunis y Joaquín “El Pollo” Álvarez, donde hizo unas polémicas declaraciones con respecto al nuevo amor de su hija.

Primero, Jorge aseguró: “Ella está en un mundo marginal. No me gusta, pero es su elección”.

Luego, comentó: “Lo lamento mucho. Me da vergüenza verla en esa situación, pero es grande y elige para ese lado. No me gustan ese tipo de compañías”.

Por otro lado, le consultaron al conductor si “tiene ganas de recomponer la relación con Morena”. Ante esto, confesó: “Hoy no es prioridad. Lo único que importa es que estemos todos bien, cada uno en su mundo. Yo estoy bien en el mío y calculo que ella estará bien en uno marginal”.

Para concluir, añadió: “Mientras esa marginalidad no me llegue a mí y no me afecte, no hay ningún problema”.

