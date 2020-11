Muerte de Diego Maradona: "Soñaba con que se despierte", las palabras de su sobrino al dialogar con LU12

"Pensaba que era un sueño y soñaba con que se despierte", contó a LU12 AM680 Diego "el Chino" Maradona, hijo de Kitty, una de las hermanas del astro del fútbol.

Tras el velorio de Diego Armando, quien falleció este 25 de noviembre tras sufrir una insuficiencia cardíaca, su sobrino auguró que "esté descansando en paz, que se haya reencontrado con mis abuelos, que es lo que más deseaba".

"Acá, quedamos tristes nosotros, pero nos consuela saber que se va a reencontrar con ellos, que era algo que lo angustiaba mucho", expresó.

Contó, además, que "desde 2014 que no teníamos contacto directo" a causa de interna familiar que se desató cuando el ex futbolista comenzó su relación con Rocío Oliva. "Cuando falleció mi abuelo, ella (por Oliva) no me dejó ingresar a despedirlo. Por eso toma relevancia la frase 'todo vuelve en la vida': Ahora le tocó a ella no poder despedir a mi tío", dijo sobre la ex pareja de Diego, a quien no dejaron pasar al velatorio en Casa Rosada.

En tanto, al ser consultado por un trascendido que señala una agresión de Maradona hacia su médico Leopoldo Luque, el Chino indicó: "Él era así con sus médicos. Quería que el médico lo cuide y al mismo tiempo no quería. No me extrañaría que sea verdad que haya tenido una reacción amor-odio", agregó.

Sobre el final, dijo que si bien guarda consigo "todos los recuerdos" con su tío, "me quedo con el momento en el que convivimos durante tres meses en Roma"