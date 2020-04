Multarán con $80.000 a los que no usen tapaboca en transportes y comercios en Capital Federal

“Dos de cada tres personas que se contagias no presentan síntomas, no saben que tienen el virus pero contagian, por eso es importante el uso de tapabocas, y no barbijos profesionales, esos hay que guardarlos para los médicos”, expresó días atrás el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La medida regirá desde el miércoles

A partir del 15 de abril, inspectores empezarán a fiscalizar y los vecinos de la ciudad de Buenos Aires podrán denunciar llamando al 147. La multa que se aplicará irá desde $10.700 a $79.180.

Tras comunicar la nueva normativa, el Jefe de Gobierno porteño volvió a aclarar que rige la prohibición de la cuarentena y que "no se puede salir a correr, hacer ejercicio físicos, porque es imposible de controlar".

Fuente: Infobae