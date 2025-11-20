Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A comienzos de esta semana La Opinión Austral dio a conocer que la ONG “Huellas Patagónicas”, una asociación sin fines de lucro que intenta conservar los recursos naturales de la Cuenca Carbonífera, había sido requerida para coordinar el rescate de un cóndor andino en una estancia.

Sin embargo, en las últimas horas dieron a conocer una lamentable noticia, el ave que se encontraba en una situación de mucha vulnerabilidad y falleció. El joven cóndor había sido asistido en un operativo conjunto entre el Consejo Agrario Provincial, la Fundación Bioandina y la Asociación Somos Huellas Patagónicas. Tras el rescate fue trasladado a El Calafate y, posteriormente, derivado a Temaikèn, donde se le realizó un diagnóstico completo.

Tras el rescate fue trasladado a El Calafate y, posteriormente, derivado a Temaikèn, donde se le realizó un diagnóstico completo.

Los estudios revelaron un cuadro de deterioro general severo, con caquexia avanzada, anemia y debilidad marcada, por lo que iba a necesitar una transfusión de sangre. También presentaba un golpe en un ala con un hematoma importante, aunque sin compromiso óseo. A pesar de todos los esfuerzos, su estado era muy delicado y la mañana el pequeño cóndor falleció.

Somos Huellas Patagónicas sostuvo que desde 2007 se vienen realizando rescates de cóndores en la Cuenca Carbonífera. Con este caso, ya son 53 cóndores asistidos. Hace apenas unos meses se había encontrado una juvenil hembra cerca de los postes de tendido eléctrico en la zona de Cancha Carrera.

A pesar de todos los esfuerzos, su estado era muy delicado y la mañana el pequeño cóndor falleció.

“Agradecemos profundamente el esfuerzo y el compromiso de todas las instituciones involucradas: el Consejo Agrario Provincial, la Fundación Bioandina y la Asociación Somos Huellas Patagónicas”, manifestaron.

“Que esta triste noticia no haga bajar los brazos a quienes trabajan día a día por la conservación del cóndor andino. Cada acción, cada rescate y cada aprendizaje nos impulsa a seguir defendiendo a esta especie emblemática de nuestra Patagonia”, dijeron finalmente.