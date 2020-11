Murió el periodista Juan Carlos Pérez Loizeau

El reconocido periodista y conductor argentino, Juan Carlos Pérez Loizeau, murió este viernes a sus 91 años de edad. El histórico de los noticieros se suma a otra de las grandes pérdidas de los medios del país.

El ahora difunto comunicador era recordado principalmente por conducir los programas Realidad en Canal 13, Telefe Noticias, Nuevediario y Azul Noticias. Además, cubrió el deporte argentino y fue amigo de una de sus máximas figuras del automovilismo, Juan Manuel Fangio.

Asimismo, Pérez Loizeau fue redactor del diario La Nación, El Gráfico y el diario Convicción, y también fue gerente de noticias de Canal 7, Canal 9, Canal 13 y Telefe Noticias, mientras que en radio se desempeñó en varias emisoras, como por ejemplo, radios Splendid, Del Plata, Libertad y Continental.

Comenzando en el 1960, Juan Carlos ganó más de 60 premios, entre los que se destacan seis Martín Fierro y un Premio Konex al mérito en los medios de comunicación argentinos, recibido en 1987.

Su histórica compañera de conducción de noticieros, Silvia Fernández Barrio, lo despidió con un sentido mensaje a través de sus redes sociales: "Acabás de irte compañero querido, te lloro sola en casa. No hay muchos compañeros de trabajo que puedan decir que solo pasamos maravillosos momentos juntos . Chau, mi querídísimo Juan Carlos Perez Loizeau", escribió.

Además de su adiós, se sumaron una catarata de mensajes en Twitter lamentando la partida del conductor.

Me dicen que murió Juan Carlos Pérez Loiseau y se me estruja el corazón. Trabaje con él en el noticiero de Canal 9 hace muchos años. Un caballero!!! Un compañero de trabajo maravilloso. Lindo viaje Juan!

Murió Juan Carlos Pérez Loizeau. Gran periodista, excelente persona. Me queda el recuerdo d un viaje en q fui su "piloto", como me decía, y recorrimos Cataluña. Disfruté cientos de anécdotas q me contó, d Fangio, del Lole, d todos (algunas, no se pueden repetir). Chau, Juan! QEPD pic.twitter.com/edlK2uTZR8

— horacio alonso (@horacioalonso16) November 28, 2020