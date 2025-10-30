Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Benicio Farji, el nene de 9 años que había quedado en estado de muerte cerebral luego de que se le cayera un arco de handball en la cabeza, falleció este jueves por la mañana en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. El trágico hecho ocurrió el martes a la noche en el Club Atlético Argentino de Quilmes.

Según informaron fuentes del club y médicas, el menor jugaba con amigos cuando decidió treparse al arco luego de finalizado el entrenamiento. La estructura, que no se encontraba amurada al piso, se desplomó violentamente sobre su cabeza, provocándole un traumatismo craneoencefálico severo y un paro cardiorrespiratorio.

Benicio, que formaba parte del plantel de básquet infantil de la institución, fue trasladado de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes con un grave traumatismo craneoencefálico y paro cardiorrespiratorio. Tras ser estabilizado, fue derivado al Hospital El Cruce, donde permaneció internado con diagnóstico de muerte cerebral.

Este jueves al mediodía, el niño se descompensó y finalmente falleció.

Comunicado del club y duelo en la comunidad deportiva

El Club Atlético Argentino de Quilmes emitió un comunicado expresando su profundo dolor: “El Club Atlético Argentino de Quilmes comunica a sus asociados el lamentable fallecimiento del joven Benicio Farji, integrante de nuestro plantel de básquet infantil, en el día de la fecha”.

“Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio”, agregaron.

Debido al fallecimiento, el club informó la suspensión de todas sus actividades hasta el lunes 3 de noviembre inclusive.

El caso generó conmoción en la comunidad deportiva local y abrió nuevamente el debate sobre las medidas de seguridad en instalaciones deportivas infantiles. Familias, entrenadores y socios del club se acercaron a expresar su apoyo a los seres queridos del menor.

La investigación continúa para establecer responsabilidades y determinar las condiciones en las que se encontraba la estructura que cayó sobre el niño.