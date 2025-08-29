Naldo, finalista y protagonista del eCommerce Day Argentina 2025

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Naldo, cadena líder Argentina, fue nominada por segundo año consecutivo como finalista en los eCommerce Awards Argentina 2025, tras haberse consagrado en 2024 como Mejor eCommerce del país. A su vez, directivos de Naldo participaron activamente en el evento más relevante de la industria.

La nueva ceremonia de premiación se dio en el marco del eCommerce Day Argentina 2025, evento organizado por el eCommerce Institute y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico que se desarrolla esta semana en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y reúne a los principales referentes nacionales e internacionales de la industria digital.

“Participar un año más del eCommerce Day nos llena de orgullo. Es el evento más importante de la industria digital y una oportunidad única para compartir experiencias y seguir potenciando el ecosistema del comercio electrónico en Argentina”, expresó Patricio Lombardi, Director Digital de Naldo.

La ceremonia de los eCommerce Awards Argentina 2025 se celebró durante el encuentro. “Ser finalistas por segundo año consecutivo nos entusiasma enormemente. El premio obtenido en 2024 nos dio la confianza para redoblar esfuerzos y potenció aún más nuestro compromiso”, subrayó Lombardi.

Desde el área de eCommerce, la gerente Natalia Garetto señaló que “esta nueva nominación es el reflejo del profesionalismo del equipo, y la confirmación de que Naldo continúa evolucionando e innovando con foco en la mejora continua”. La ejecutiva destacó que “detrás de cada logro hay horas de trabajo, escucha activa del cliente y colaboración entre distintas áreas, pero sobre todo una mentalidad de equipo que combina responsabilidad y pasión por lo que hacen”.

De cara al futuro, Natalia explicó que “el principal desafío es sostener la evolución constante en un entorno tan dinámico como el digital”. En este sentido, concluyó: “El objetivo es claro: seguir creciendo sin perder nuestra esencia, con los pies en la tierra, la mirada en el futuro, y el equipo siempre como protagonista”.

En paralelo, este jueves 28, Patricio Lombardi tuvo una participación especial como speaker en el panel “Sourcing Inteligente: Cómo rediseñar tu cadena de suministro para potenciar tu negocio ofreciendo diversidad de productos”. Allí compartió escenario con otros líderes del sector y expuso la visión de Naldo sobre innovación y cadena de valor. “Es mi quinta participación en el eCommerce Day y la primera como speaker. Lo vivo como un gran orgullo y una oportunidad significativa para mi crecimiento personal y profesional”, agregó el directivo.

Con su nominación a los eCommerce Awards y su rol activo en la agenda del evento, Naldo reafirma su liderazgo en innovación, su compromiso con la experiencia de compra de los clientes y su apuesta por consolidar el ecosistema digital argentino.