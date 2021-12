Navidad y Año nuevo en pareja: ¿Cómo evitar peleas o discusiones?

Las Fiestas de Fin de Año representan bastante más que obsequios y esa alegría que se suele tener. Muchas veces trazan para la pareja (y también para la familia) una seguidilla de discusiones sobre el lugar elegido para festejar.

El lado complicado de la Navidad va de la mano de estos enfrentamientos que pueden repetirse año tras año o que bien pueden terminar cuando la pareja llega a un mutuo acuerdo o cumple su voluntad más allá de ese “deber ser” que se exige desde afuera.

Sebastián Girona, psicólogo especialista en vínculos (en Instagram, @sebastiangirona), explicó la posibilidad de que los conflictos crezcan durante estos días es entendible, debido al aumento de exposición familiar.

Además, señaló, “es una época particular, que muchas veces nos encuentra haciendo balances para ver si cumplimos lo que nos propusimos o no, estamos más sensibilizados, más conectados con sensaciones y sentimientos con los que no conectamos a lo largo del año y sentimos más la presencia de la ausencia sobre esas personas que ya no están".

Y siguió: "A partir de toda esa mezcla de sentimientos aumenta la posibilidad de estar más susceptibles y eso puede abrir la puerta para que haya un poco más de conflictos”.

El psiquiatra y sexólogo Walter Ghedin (en Instagram, @walterhugoghedin) explicó que, por lo general, “la previa a los festejos está acompañada de ansiedades y desacuerdos en relación con los lugares de encuentro cuando hay diferentes opciones familiares”.

Las celebraciones, entonces, pueden sacar a la luz cuestiones que van más allá de las reuniones entre los más cercanos. “Los problemas no resueltos encuentran siempre resquicios para meterse y las Fiestas pueden ser el momento para que estallen discusiones y reproches varios. Las demandas del entorno, madres, padres, suegros y amigos se entrecruzan con los problemas internos, provocando más conflicto”, añadió el médico.