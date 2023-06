Nicole Neumann habría sido denunciada por su hija Indiana "por violencia física y emocional"

Nicole Neumann quedó una vez más en el centro del escandalo luego que trascendiera que su hija Indiana la denunció por violencia física y emocional.

Según informaron en Intrusos, la modelo atraviesa uno de los momentos más duros de su vida debido al fuerte cruce que mantiene con su hija adolescente. La joven habría entregado a la Justicia ya tendría en su poder una grabación que probaría los malos tratos de la modelo contra la menor.

"La novedad es que el vínculo se tensó y la nena presentó una denuncia en la Justicia por malos tratos no sólo físicos, sino también emocionales", aseguró la panelista Marcela Tauro.

"La Justicia ya tendría en su poder una grabación en donde la chica, cansada ya de los destratos que recibiría, decidió dejarlo asentado todo lo que le dicen y se lo mandó al juez, que ya lo tendría en su poder y lo podría utilizar como prueba. La situación de la que estamos hablando es muy grave, muy seria", apuntó la periodista.

"Yo tengo un hijo adolescente y se lo difícil que se hace a veces lidiar con un chico de esa edad que no te responde o desconoce tu autoridad. Entonces puede haber alguna vez un grito, eso lo podría entender. No la quiero defender a Nicole, pero eso podría darse. Que se yo. Ahora si se hace repetido y todo el tiempo hay destratos o agravios, ya parece mucho y eso es lo que se está investigando", agregó Tauro.

La pelea entre Nicole e Indiana

Según relató Tauro, una de las fuertes discusiones se habría dado con motivo de los 15 años de la muchacha. "Bueno, ese fue uno de los motivos de pelea. Parece que Nicole la llamó y le preguntó qué quería hacer, y como la nena no le contestó o no le respondió pero no de la mejor manera se produjo uno de los tantos cortocircuitos que ahora se investigan".

"Lo que le cuesta creer a Nicole -remarcó la periodista- es que su hija se haya identificado tanto con los Cubero y haya tomado tanto partido por ellos. Entonces, lo que se cuenta, es que Nicole la llama, por ejemplo, y le dice "pero cómo no me hablás, cómo no venís, cómo no querés estar conmigo si yo te doy el iphone o te doy todas las cosas que vos podés pedir"