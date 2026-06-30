El productor entrerriano Noah Camacho, uno de los responsables del Festival Nacional del Chamamé, visitó el programa Fuera del Aire y compartió detalles de su presente profesional, el crecimiento de la música del Litoral en los grandes medios nacionales y el detrás de escena que permitió que una banda de Entre Ríos llegara a los estudios de OLGA.

Durante la entrevista explicó que actualmente trabaja en múltiples áreas vinculadas a la producción artística y audiovisual. “Hago muchas cosas. Vengo produciendo artistas, experiencias vinculadas a espectáculos en vivo y también produciendo para algunos canales”, resumió.

Uno de los momentos más destacados de la charla fue cuando recordó cómo nació la posibilidad de que Litoral Mitá, una banda entrerriana, se presentara en el popular canal de streaming.

Cómo logró que el chamamé llegara a OLGA

Camacho contó que todo comenzó cuando la banda viajó a Buenos Aires para presentar un espectáculo en el Palacio Libertad (ex CCK), donde compartían una gira junto a La Bomba de Tiempo.

Aprovechando la oportunidad, decidió escribir directamente a la producción de OLGA. “Les mandé un mensaje preguntando si existía la posibilidad de estar con Litoral Mitá. Se recoparon y automáticamente nos invitaron a llevar un poco de chamamé a los estudios de OLGA.”

La experiencia marcó un antes y un después para el grupo. Según explicó, fue la primera vez que una banda de esas características llevó la música del Litoral al exitoso streaming, generando una enorme repercusión en Entre Ríos. “Cuando volvimos fue como cuando vuelve la Scaloneta con la Copa del Mundo. Todos los medios comenzaron a hablar de nosotros.”

Ese impacto, aseguró, abrió nuevas puertas para futuras producciones. Aunque hoy es una de las caras visibles de varios proyectos, Camacho explicó que su trabajo suele desarrollarse lejos del público. “Siempre estamos detrás de la cámara, detrás del escenario o en la parte técnica”.

Sin embargo, en OLGA le tocó ocupar otro rol. “Esta vez me tocó estar al frente enseñando a bailar chamamé y fue una experiencia espectacular”.

De no querer bailar folclore a producir el Festival Nacional del Chamamé

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando reveló que durante su juventud no tenía ningún interés por el folclore. “No me gustaba el folclore ni el chamamé.”

Oriundo de Conscripto Bernardi, un pequeño pueblo de Entre Ríos, contó que comenzó a asistir a un taller casi por obligación mientras trabajaba en el área de Cultura de su localidad.

“Era un patadura, no tenía oído musical, era un desastre.”

Con el tiempo, esa experiencia cambió completamente su vida. Tras audicionar para integrar el ballet oficial del Festival Nacional del Chamamé, fue seleccionado y comenzó un camino que terminaría llevándolo a ocupar un lugar clave dentro de uno de los eventos culturales más importantes del país.

Su rol en el Festival Nacional del Chamamé

Actualmente, Noah Camacho se desempeña como productor y coordinador de escenario del Festival Nacional del Chamamé, además de ser el nexo con Televisión Pública para la transmisión oficial del evento.

Además, produce a artistas del género litoraleño como María Luz Erazun, Agustina Gauna y Litoral Mitá, mientras continúa expandiendo su trabajo hacia otros estilos musicales.

En ese sentido adelantó que el próximo 1 de julio estará al frente de la producción y dirección del primer espectáculo de cumbia del cantante Enzo Arzola, que se realizará en el histórico Teatro 3 de Febrero de Entre Ríos. “El chamamé me llevó a producir grandes escenarios y hoy también me está permitiendo abrirme hacia otros géneros.”

Al cierre de la entrevista, Camacho invitó al equipo de Fuera del Aire a visitar Entre Ríos para seguir difundiendo la música del Litoral y hasta se ofreció a enseñarles a bailar chamamé.

La entrevista completa se realizó en Fuera del Aire, el programa conducido por Dalma Vidal, que se emite por los canales de YouTube y Twitch de La Opinión Austral, con retransmisión por FM Láser 92.9 de Río Gallegos, donde cada semana artistas, productores y protagonistas de la cultura comparten sus historias y proyectos.