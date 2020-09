“Nos sentimos manoseados”, dijo la madre de uno de los tripulantes del ARA San Juan

La madre del cabo principal Luis García, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, que naufragó en el Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017, aseguró este miércoles que los familiares de las víctimas se sienten “manoseados y basureados”, tras la denuncia de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por presuntas maniobras de espionaje realizadas sobre ellos mientras el buque estaba desaparecido.

"Nos sentimos todos manoseados, basureados. No les importó nuestro dolor. No les interesó nada en lo afectivo. Jugaron con nuestro sufrimiento y nuestros sentimientos”, expresó María Victoria Morales en declaraciones a Télam.

La mujer aseguró que muchos tenían “fuertes sospechas” de que eran espiados y recordó que se presentó una denuncia en la Justicia Federal, “después de notar que desaparecían mensajes en los teléfonos celulares de los familiares” desde marzo de 2018, cuando los restos del buque continuaban desaparecidos. “Siempre nos sentimos observados y, de hecho, lo hemos denunciado en la Justicia, aunque nunca se investigó”, dijo.

Lo propio sostuvo el abogado y padre de una de las víctimas, Luis Tagliapetra. Él hizo la presentación formal en el Juzgado Federal de Marta Yáñez, en Caleta Olivia, y no se hizo nada. Por su parte, Isabel Polo, hermana del cabo primero Daniel Alejandro Polo, recordó sobre el espionaje: “Muchos lo dijimos y no nos creyeron. No se investigó”, remarcó.

El Ministerio de Defensa informó formalmente a los familiares sobre la denuncia realizada por la titular de la AFI, Cristina Caamaño, ante la Justicia Federal de Mar del Plata, este miércoles por la mañana. Y ahora, ellos analizan “los pasos a seguir” con las distintas querellas que intervienen en la causa que investiga el hundimiento, a cargo de la jueza Yáñez