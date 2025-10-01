Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una misión científica inédita en aguas argentinas

Luego de la histórica campaña en el Cañón Submarino Mar del Plata y de la expedición Uruguay Sub 200, el buque Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute se prepara para una nueva aventura frente a las costas de Río Negro y Chubut.

La salida, que se había demorado por motivos operativos y administrativos, está programada para mañana, miércoles 1 de octubre, según anunciaron en la cuenta oficial de la expedición @ecosde2caniones.

El equipo de 25 científicos incluye representantes del Servicio de Hidrografía Naval, CONICET y otras instituciones nacionales e internacionales (Departamento Ciencias de la Atmósfera y los Océanos Exactas UBA)

Por primera vez, un equipo de científicos argentinos analizará in situ cómo los sistemas de cañones Bahía Blanca y Almirante Brown influyen en el arribo de aguas frías y nutrientes esenciales para la plataforma continental argentina. El proyecto busca descifrar los mecanismos de fertilización que sostienen uno de los ecosistemas marinos más productivos del Atlántico Sur.

Dónde se desarrollará y quiénes participan

La campaña se realizará a bordo del buque Falkor (too), propiedad del Schmidt Ocean Institute. El recorrido contempla:

Cañón Bahía Blanca: a 500 km de Viedma , Río Negro .

, . Cañón Almirante Brown: a 450 km de Rawson, Chubut.

La expedición está dirigida por la oceanógrafa Silvia Romero (SHN, UBA, UNDEF, IFAECI), acompañada por Laura Ruiz Etcheverry (CIMA-CONICET), Graziella Bozzano (SHN) y Ornella Silvestri (SHN y CONICET). El equipo incluye 25 integrantes de instituciones nacionales e internacionales como INIDEP, IADO-CONICET, Fundación Williams, NASA y CNES.

Las transmisiones en vivo por YouTube y redes sociales permitirán al público seguir el trabajo científico y las imágenes inéditas del fondo oceánico argentino (UBA EXactas)

Objetivos científicos de la misión

El objetivo central es comprender cómo los cañones submarinos del litoral patagónico y la Corriente de Malvinas interactúan para fertilizar la plataforma continental argentina, explicando la elevada biodiversidad y la relación con los recursos pesqueros y el clima regional.

Durante la expedición se realizarán:

Muestreos batimétricos y recolección de sedimentos.

Estaciones de muestreo de agua a distintas profundidades para analizar fitoplancton, carbono y zooplancton microscópico.

Uso del vehículo autónomo Glider para registrar perfiles de temperatura, salinidad y oxígeno en el cañón norte de Bahía Blanca.

para registrar perfiles de temperatura, salinidad y oxígeno en el cañón norte de Bahía Blanca. Instalación de instrumentos en el fondo marino y boyas derivantes con GPS para monitorear la Corriente de Malvinas.

para monitorear la Corriente de Malvinas. Inmersiones del ROV SuBastian para observar el fondo y recolectar muestras.

Cómo se llevará a cabo la investigación

La expedición durará cerca de un mes, hasta el 29 de octubre, combinando muestreos de agua y sedimentos con tecnología avanzada de exploración submarina. Durante los momentos clave, el público podrá seguir en vivo los procedimientos a través del canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute y la cuenta de Instagram @ecosde2caniones.

El buque Falkor (too) zarpará con un equipo internacional de científicos para analizar la influencia de la Corriente de Malvinas y los cañones submarinos en la fertilización de la plataforma continental argentina (SHN)

La importancia de la Corriente de Malvinas

La Corriente de Malvinas transporta agua fría y nutrientes desde la Antártida hacia el norte, alimentando la plataforma argentina y sosteniendo la cadena trófica marina. Su dinámica, influenciada por la topografía y los cañones submarinos, impacta directamente en la productividad biológica de la región.

Aportes e impacto de la campaña

Los resultados brindarán datos sobre cómo los cañones y la Corriente de Malvinas fertilizan el Atlántico Sur, fundamental para la biodiversidad y la economía pesquera. Además, contribuirán a la gestión sostenible de los recursos marinos y la conservación de uno de los ecosistemas más productivos del planeta.