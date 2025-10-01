Your browser doesn’t support HTML5 audio
Una misión científica inédita en aguas argentinas
Luego de la histórica campaña en el Cañón Submarino Mar del Plata y de la expedición Uruguay Sub 200, el buque Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute se prepara para una nueva aventura frente a las costas de Río Negro y Chubut.
La salida, que se había demorado por motivos operativos y administrativos, está programada para mañana, miércoles 1 de octubre, según anunciaron en la cuenta oficial de la expedición @ecosde2caniones.
Por primera vez, un equipo de científicos argentinos analizará in situ cómo los sistemas de cañones Bahía Blanca y Almirante Brown influyen en el arribo de aguas frías y nutrientes esenciales para la plataforma continental argentina. El proyecto busca descifrar los mecanismos de fertilización que sostienen uno de los ecosistemas marinos más productivos del Atlántico Sur.
Dónde se desarrollará y quiénes participan
La campaña se realizará a bordo del buque Falkor (too), propiedad del Schmidt Ocean Institute. El recorrido contempla:
- Cañón Bahía Blanca: a 500 km de Viedma, Río Negro.
- Cañón Almirante Brown: a 450 km de Rawson, Chubut.
La expedición está dirigida por la oceanógrafa Silvia Romero (SHN, UBA, UNDEF, IFAECI), acompañada por Laura Ruiz Etcheverry (CIMA-CONICET), Graziella Bozzano (SHN) y Ornella Silvestri (SHN y CONICET). El equipo incluye 25 integrantes de instituciones nacionales e internacionales como INIDEP, IADO-CONICET, Fundación Williams, NASA y CNES.
Objetivos científicos de la misión
El objetivo central es comprender cómo los cañones submarinos del litoral patagónico y la Corriente de Malvinas interactúan para fertilizar la plataforma continental argentina, explicando la elevada biodiversidad y la relación con los recursos pesqueros y el clima regional.
Durante la expedición se realizarán:
- Muestreos batimétricos y recolección de sedimentos.
- Estaciones de muestreo de agua a distintas profundidades para analizar fitoplancton, carbono y zooplancton microscópico.
- Uso del vehículo autónomo Glider para registrar perfiles de temperatura, salinidad y oxígeno en el cañón norte de Bahía Blanca.
- Instalación de instrumentos en el fondo marino y boyas derivantes con GPS para monitorear la Corriente de Malvinas.
- Inmersiones del ROV SuBastian para observar el fondo y recolectar muestras.
Cómo se llevará a cabo la investigación
La expedición durará cerca de un mes, hasta el 29 de octubre, combinando muestreos de agua y sedimentos con tecnología avanzada de exploración submarina. Durante los momentos clave, el público podrá seguir en vivo los procedimientos a través del canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute y la cuenta de Instagram @ecosde2caniones.
La importancia de la Corriente de Malvinas
La Corriente de Malvinas transporta agua fría y nutrientes desde la Antártida hacia el norte, alimentando la plataforma argentina y sosteniendo la cadena trófica marina. Su dinámica, influenciada por la topografía y los cañones submarinos, impacta directamente en la productividad biológica de la región.
Aportes e impacto de la campaña
Los resultados brindarán datos sobre cómo los cañones y la Corriente de Malvinas fertilizan el Atlántico Sur, fundamental para la biodiversidad y la economía pesquera. Además, contribuirán a la gestión sostenible de los recursos marinos y la conservación de uno de los ecosistemas más productivos del planeta.
Dejanos tu comentario