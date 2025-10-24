Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que, desde noviembre de 2025, los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,1% en sus haberes. Esta actualización corresponde a la fórmula de movilidad previsional que se aplica de manera trimestral, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Con este nuevo ajuste, el haber mínimo jubilatorio pasará de $326.298,38 a $333.150,65. A su vez, si se mantiene el bono de refuerzo de $70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima ascenderá a $403.150,65.

Desde el Ejecutivo nacional, confirmaron que el pago del bono continuará durante noviembre, mientras se espera que los próximos aumentos por movilidad compensen el efecto inflacionario sobre los ingresos de los adultos mayores.

Cuánto cobran los jubilados en noviembre 2025

El aumento del 2,1% también alcanzará a quienes perciben haberes superiores, manteniendo el mismo porcentaje de actualización. Además, la medida incluye a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez.

De esta manera, el Gobierno busca garantizar una mejora proporcional para todo el universo de jubilados, aunque el mayor impacto se concentrará en los sectores que cobran la mínima y reciben el bono de refuerzo.

Bono de $70.000 para jubilados y pensionados

El bono de refuerzo de $70.000 se mantendrá en noviembre de 2025 para jubilados y pensionados con los haberes más bajos. Este monto adicional se acreditará junto con el pago habitual de la jubilación y busca reforzar los ingresos hasta que los aumentos por movilidad sean más significativos.

Quiénes cobran el bono completo o parcial:

Bono completo de $70.000: jubilados y pensionados con haberes de hasta $333.150. En total, percibirán $403.150.

Bono variable: quienes cobren entre $333.150 y $403.150 recibirán un monto diferencial hasta alcanzar el total de $403.150. Por ejemplo, si un jubilado cobra $353.150, el bono será de $50.000.

Sin bono: jubilados con ingresos superiores a $403.150 no percibirán el refuerzo.

Calendario de pagos Anses: jubilaciones de noviembre

La Anses también confirmó el calendario de pagos actualizado para jubilados y pensionados correspondiente al mes de noviembre de 2025.

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 10/11

DNI terminados en 1: 11/11

DNI terminados en 2: 12/11

DNI terminados en 3: 13/11

DNI terminados en 4: 14/11

DNI terminados en 5: 17/11

DNI terminados en 6: 18/11

DNI terminados en 7: 19/11

DNI terminados en 8: 20/11

DNI terminados en 9: 21/11

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24/11

DNI terminados en 2 y 3: 25/11

DNI terminados en 4 y 5: 26/11

DNI terminados en 6 y 7: 27/11

DNI terminados en 8 y 9: 28/11

Refuerzo a los ingresos y continuidad de la asistencia

El Gobierno nacional ratificó que la política de refuerzo de ingresos para jubilados y pensionados continuará durante los próximos meses, mientras se evalúa una nueva actualización por movilidad. Con este esquema, el haber mínimo con bono supera los $400.000, lo que busca sostener el consumo y mitigar el impacto de la inflación en uno de los sectores más afectados por la pérdida del poder adquisitivo.

La Anses recordó que todos los beneficiarios pueden consultar las fechas y montos de cobro en su sitio web oficial o en las oficinas del organismo.