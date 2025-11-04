Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Hospital Garrahan anunció un “histórico” incremento salarial cercano al 60 por ciento en la asignación básica para todo su personal, una medida que alcanzará a quienes integran la planta, contratados bajo régimen de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución.

De acuerdo con lo informado por la institución, este aumento consolida el proceso de mejora iniciado en diciembre de 2023 con la nueva gestión nacional, que impulsó acciones orientadas al orden, la transparencia y una administración más eficiente.

En septiembre de este año, el Garrahan ya había otorgado un bono mensual fijo de 350.000 pesos para el sector no asistencial y de 450.000 pesos para el asistencial, decisión implementada con recursos propios sin comprometer la sostenibilidad del centro pediátrico.

En un comunicado remarcó que “la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”, y subrayó que el incremento salarial constituye un reconocimiento al trabajo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos.

La institución recordó que el personal mantuvo su compromiso incluso en “momentos adversos”, cuando el hospital fue “utilizado como bandera política”, generando “situaciones extorsivas” que afectaron a sus trabajadores; aun así, continuaron garantizando la atención y la salud de los niños.

El Garrahan adelantó además que el aumento se verá reflejado de manera retroactiva a octubre, dado que el hospital cuenta con los recursos necesarios para efectuar el pago mientras se acreditan los fondos provenientes del Gobierno Nacional. “El Garrahan crece y demuestra que con responsabilidad y eficiencia, el mérito y el esfuerzo vuelven a tener sentido”, concluyó el escrito.

Comunicado del Hospital Garrahan.

