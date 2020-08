Pampita habló de su empleada doméstica tras la reapertura de la causa en su contra

En las útimas horas, la Justicia reabrió la causa que inició la empleada doméstica Viviana Benitez contra Carolina Pampita Ardohain por "hostigamiento, maltrato psicológico y privación ilegitima de la libertad".

#Exclusivo @pampitaoficial habla de su ex niñera: "No me puede acusar por la pérdida de su embarazo", y agregó: "Ella deja de trabajar en mi casa por motus propio" cc @Intrusos @rialjorge @PabloLayus pic.twitter.com/0BgMhTlw3b — América TV (@AmericaTV) August 28, 2020

Ayer, la ex modelo habló con los medios, aseguró que cuenta con pruebas suficientes y explicó cómo sigue la demanda en su contra. "Se vuelve a abrir porque tiene un cambio de abogado, será por un cambio de estrategia, tal vez. Supongo que es por eso. Pero tenemos todas las pruebas, los videos con los horarios de entrada y salidas".

En la causa consta que Benitez acusó a Pampita por "privación ilegítima de la libertad". La empleada doméstica sostuvo que vivía encerrada, en contra de su voluntad. "Entraba los lunes y se iba los viernes temprano. También tenemos todas las actividades que hacía durante el horario de trabajo como salir a correr, estudiar peluquería dos veces por semana, hacer las compras con un chofer que la llevaba y la traía. No era una persona que estaba secuestrada en mi casa. Además tenía los fines de semana libres, porque yo los viernes me voy a mi otra casa".

En la misma causa, Benitez aseguró que por su culpa había perdido un embarazo. “No, jamás me voy a hacer cargo de algo así. Ella tendrá un problema físico, ginecológico, porque no perdió un embarazo, perdió varios: uno lo perdió no trabajando en mi casa, otro estando de vacaciones, no me puede hacer responsable de eso”