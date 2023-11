Para el gremio ATE “la motosierra de Javier Milei empieza por el aguinaldo y no por la casta” La organización sindical rechazó en un documento la posibilidad de que no se abone el aguinaldo de diciembre a los trabajadores de la administración pública nacional, y se preguntó si "el recorte del gasto anunciado por Milei no era solo para la política".

Por La Opinión Austral | 23 de noviembre 2023 · 12:55 hs.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional.