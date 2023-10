El ministro de Transporte, Diego Giuliano, anunció este lunes que los y las pasajeras podrán renunciar a los subsidios aplicados en las tarifas de transporte.

En conferencia de prensa, el funcionario precisó que la alternativa estará disponible para usuarios de colectivos y trenes de jurisdicción nacional y se podrá gestionar desde el 20 de octubre a través de la web argentina.gob.ar/SUBE.

“Quienes están de acuerdo con la política de no subsidios deberían optar por el no subsidio, sería algo de mínima lealtad. Los que van a decir por opciones que eliminan subsidios al transporte tiene la oportunidad de decidirlo y hacerlo, entendiendo el impacto que eso significa no solo para la cuestión individual sino para la cuestión social”, dijo Giuliano en conferencia de prensa.

Una vez que oficialice la medida, el Gobierno invitará a las provincias a que implementen un registro similar para permitir que los usuarios que quieran renunciar a su subsidio lo haga. Actualmente unas 53 jurisdicciones cuentan con el sistema SUBE, por lo que podrían incluirse en el sistema de renuncia voluntaria que implemente la Nación. Se trata de un sistema distinto al RASE que rigió para las subvenciones a las tarifas de luz y gas, que actuaron como un registro por el cual el Estado podía discriminar, según el nivel de ingresos, a qué nivel de cobertura de subsidios correspondería cada hogar.

De acuerdo a lo manifestado por Giuliano, la medida busca “lograr una redistribución del ingreso a favor de los sectores de la población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad” y entrará en vigencia desde el 27 de octubre.

En el caso de los colectivos, y hasta que los datos de la renuncia sean procesados, también se podrá solicitar al chofer abonar la tarifa plena.

“Es una opción que damos a los pasajeros a través de una resolución que emitimos hoy, y se da en un momento en que se plantea que los subsidios al transporte no son necesarios, por lo que le damos la posibilidad a los usuarios para que renuncien a ese subsidio y abonen la tarifa plena”, sostuvo el ministro.

Aclaró que “el subsidio al transporte es una política de Estado que nosotros mantenemos porque tiene varias aristas que nos parecen beneficiosas para la población, pero más allá de este sostenimiento y porque está en debate público si ese subsidio se sostiene o no, decidimos que cada usuario pueda optar por renunciar a ese subsidio”.

Para efectuar la renuncia al subsidio, es necesario tener la SUBE registrada con los datos correspondientes.

Cada usuario deberá inscribirse en caso de querer renunciar a la tarifa subsidiada al transporte público.

Luego, deberá completar el formulario de renuncia al subsidio que se va a encontrar en la web de SUBE (argentina.gob.ar/SUBE).

El mismo tiene validez como declaración jurada y estará disponible desde el 20 de octubre. Además, hasta que la información sea procesada, los usuarios de colectivos podrán solicitar al conductor de la unidad pagar la tarifa plena sin subsidio.

Finalmente, desde el 27 de octubre el cobro sin subsidio para quienes completaron el formulario será automático.

La renuncia se realiza en todas las tarjetas registradas y no se podrá acceder a los beneficios del Atributo Social Federal.

La medida alcanza a los usuarios de transporte automotor de las líneas de jurisdicción nacional y de transporte ferroviario en el Área Metropolitana de Buenos Aires, por donde circulan diariamente más de 4 millones de personas.

Como así también, a los usuarios de líneas de urbanas interjurisdiccionales de jurisdicción nacional.

Boletos de colectivos en interior y AMBA

Acerca de la diferencia de precios en el valor del boleto de colectivos y transporte en general en el interior del país y el Gran Buenos Aires, Diego Giuliano, dijo que “la distorsión viene de cuando en 2018 Macri y los gobernadores eliminaron el Fondo Compensador con la firma del consenso fiscal en donde cada provincia se hizo cargo del transporte” y señaló que desde entonces este Gobierno intentó cambiarlo. “Las distorsiones vienen de ahí y de enganchar a las 32 líneas de la CABA al subsidio federal cuando no les corresponde. Por eso nuestra tarea de hacer que la CABA asuma la competencia de su propio transporte”, remarcó.

Cómo quedan los pasajes de trenes y colectivos sin el subsidio al transporte

Para trenes los valores del pasaje actuales con subsidio son entre $ 11,57 y $ 52,95 (AMBA); $ 79 (regional de Salta); $ 105 (Resistencia – Los Amores, Chaco); $ 180 (Rosario- Cañada de Gómez, Santa Fe). Y el precio sin subsidio ronda desde los $ 655 hasta $ 1.100.

En aquellas localidades con servicios ferroviarios tanto regionales, interjurisdiccionales como de larga distancia y que no cuenten con SUBE, podrán manifestar dicha renuncia al momento de adquirir el pasaje.

En colectivos, puntualmente en el Área Metropolitana, el valor del pasaje con subsidio es de mínima $ 52,96 – máxima $ 72,61. En este caso el valor de la tarifa sin subsidio sería de $ 700.

Del anuncio también participaron la secretaria de Gestión de Transporte, Jimena López, y el subsecretario de Política Económica y Financiera de Transporte, Carlos Vittor.