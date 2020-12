Patota de rugbiers molieron a golpes a un joven de 18 años: "Si estaba solo terminaba como Fernando Báez Sosa"

El ataque ocurrió durante la noche de este lunes en el country Los Carolinos de Córdoba capital. Un grupo de rugbiers de las divisiones juveniles del club quiso entrar a una fiesta privada, el anfitrión les negó el ingreso y respondieron con golpes de puño y patadas. "Entraron sin permiso y cuando se le pidió que se fueran me empezaron a golpear en la cara y el piso", explicó Lautaro Insua, víctima de la violenta escena.

Los agresores fueron identificados como Mateo Soler y Tadeo Toraso. El primero es hijo del ex jugador de Los Pumas Facundo Soler. "Lautaro está vivo porque Dios es grande y porque sus amigos lo ayudaron, si hubiera estado solo habría sido como el chiquito de Gesell", expresó la madre del damnificado en alusión al asesinato de Fernando Báez Sosa ocurrido en Villa Gesell en enero de este año.

Por otra parte, el abogado de Lautaro, Carlos Nayi, habló con Radio Nacional Córdoba y dio detalles de las consecuencias de la fuerte paliza que le propinaron a su defendido. "Bastó que le pidieran que se retiraran del lugar para que reaccionaran violentamente y agredieran a Lautaro. Le quebraron el tabique y afectaron la zona ocular. El joven pide la detención de los rugbiers que actuaron como patota y le generaron graves daños a la salud y riesgo permanente en un órgano. Además, quiere ser admitido como querellante particular".

"Quiero destacar que para ellos fue normal el ataque. Ya lo hicieron. Después de golpearme se fueron a otra fiesta. No quiero compararlo con Báez Sosa, pero la diferencia es que estoy vivo". El joven añadió: "Quiero aclarar que, de los cuatro, dos fueron los que me golpearon. Nos decían que no se querían ir. Estos chicos eran muy grandotes. Cada golpe que me dieron resultó en una fractura", concluyó.

Por su parte, Facundo Soler, el exwing del seleccionado argentino de rugby y ex DT de Los Pumitas defendió a su hijo y apuntó contra Lautaro. "Es mentira que más chicos participaron, fue solamente mi hijo que se defendió de la agresión del otro chico. Mi hijo es extremadamente sano"