La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, visitó este lunes los estudios de Crónica HD y brindó una entrevista exclusiva con Chiche Gelblung a menos de una semana de las elecciones presidenciales. A lo largo de la nota, analizó el escenario político y económico del país, y afirmó “tener el carácter para llevar adelante ese plan de cambio profundo que necesita la Argentina“.

“Tengo una personalidad fuerte. En todos los momentos complejos, siempre fui para delante y nunca para atrás. Nunca tuve miedo, el miedo es el peor enemigo de la gestión. Te paraliza y no hacés nada”, expresó la postulante de la coalición opositora. Y agregó: “Si vos tenés que sacar los piquetes de una vez y para siempre y tenés miedo, no lo vas a hacer nunca. Hay que tener coraje, decisión y convicciones en las ideas de lo que querés hacer“.

“¿Qué quiero lograr en cuatro años? Que el país esté ordenado, sin inflación, que haya menos piquetes, que la gente cambie planes sociales por trabajo. Hay que tener mano firme contra la delincuencia”, subrayó.

En el tramo final de la campaña, Bullrich recordó sus orígenes en el peronismo. “Cuando tenés 16 a 17 años, sentí que había una ola de cambios que podría haberlos canalizado por la UCR, porque en mi familia eran todos radicales. En la Juventud Peronista trabajábamos en la base y en los barrios“, dijo la candidata de JxC, que esta tarde encabezará un acto en la ciudad de Buenos Aires.

Bullrich se refirió también a la relación con los dirigentes gremiales. “Hay muchos sindicalistas que te escuchan pero Hugo Moyano, no. Avanza y no le importa cualquier tipo de diálogo. Es todo amenaza”, comentó en la entrevista con Chiche Gelblung. “Cuando fui ministra de Trabajo ayudé a muchos sindicatos que estaban con problemas financieros. Hay todo de sindicalistas. Pero hay una camada que fue y es muy corrupta“.

Sus propuestas en caso de ganar la presidencia

La candidata consideró que, en caso de imponerse en las elecciones, la coalición opositora contará con “el poder más grande que el cambio ha tenido en la historia de la democracia argentina“. Y en ese sentido, destacó: “Vamos a tener diez gobernadores, mayorías parlamentarias, 500 intendentes, un equipo económico de primer nivel… Y ahora sumé a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete”.

Después de cuestionar la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, Bullrich dejó en claro sus prioridades. “Mi primer objetivo es sacar la inflación del mapa de la Argentina. Hoy se perdió la noción del dinero. Todo es una bola de nieve. Estamos viviendo la peor inflación en décadas“, sostuvo.

Bullrich criticó a Massa e indicó que cree estar en un eventual balotaje con él o Milei (Crónica/Carlos Ventura)

Las críticas de Bullrich apuntaron también a ciertas propuestas de Javier Milei, el postulante de La Libertad Avanza. “Las madres saben que si vos desregulás las armas y se venden en la calle, mañana terminan en las manos de los delincuentes y criminales que después matan a las familias”, manifestó en Crónica HD.

“Lo mismo con la venta de órganos: la mamá sabe que si no hay una prohibición total y absoluta de venta de órganos por caminos irregulares como plantea Milei, el día de mañana te secuestran a tu hijo, a tu marido y te sacan un órgano“, añadió.

Por otro lado, Bullrich contó aspectos poco conocidos de su vida. “Hago gimnasia y juego al pádel”, dijo la candidata, que se definió como “una abuela muy presente con sus tres nietos varones”.

“Rodríguez Larreta en un gran ejecutor”

A su vez, Bullrich salió al cruce de las burlas que giran en torno a su consumo de alcohol: “Me pegan con eso y me pone orgullosa, porque no me pueden tirar ningún ‘Chocolate’ Rigau, no me pueden tirar ningún barco de Insaurralde, tampoco con la corrupción. Me tocan con un punto personal que es mentira”.

Luego de haber anunciado el fin de semana que Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete en caso de ganar las elecciones, Bullrich lo calificó este lunes como “un gran ejecutor” y adelantó que el actual ministro porteño Fernán Quirós formará parte de su equipo en el Ministerio de Salud. “Eso le dará tranquilidad a la gente”, señaló la candidata de JxC.

Entre otras definiciones, Bullrich consideró que el escándalo protagonizado por el ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, “es la pornografía de la corrupción llevada a la máxima expresión”.

“No tengo dudas de que en el kirchnerismo hay una matriz corrupta. Se robaron el país. Todos los argentinos estamos pagando que el kirchnerismo y La Cámpora pusieron en el Estado y eso se tiene que terminar”, remarcó.

Y concluyó: “¿Qué cambios va a hacer Milei con Luis Barrionuevo al lado? No va a cambiar nada. En el último mes se rodeó de la casta”.