Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Patricio Cappella atraviesa un momento deportivo soñado. El atleta de la Cuenca Carbonífera se impuso en la Competencia 20° Aniversario “Carlitos Díaz” disputada en Córdoba Capital, deteniendo el cronómetro en 24 minutos y 15 segundos. Fue una prueba rápida, que no estaba en su calendario, pero que decidió correr para “aflojar las piernas y sentir la adrenalina” antes de encarar la Media Maratón de Buenos Aires el 24 de agosto.

Este nuevo triunfo se suma a su destacado tercer puesto en los 21 kilómetros de la Maratón Internacional de San Juan, donde mejoró su marca personal en medio de una recuperación exprés tras un esguince en el pie derecho y una sobrecarga muscular. En charla previa con Radio LU12 AM680, Cappella repasó cómo planificó esa carrera con un plan A de correr tranquilo y un plan B para atacar la marca si las piernas respondían, algo que terminó ocurriendo.

Maratón Internacional de San Juan.

En la entrevista, el corredor explicó que su año competitivo está dividido en dos temporadas. La primera, entre febrero y julio, cierra con la Media Maratón de Buenos Aires. Luego hace una breve pretemporada para encarar la segunda parte, que incluye desafíos como el Campeonato Sudamericano en noviembre. “Hago hasta tres turnos diarios: fuerza, flexibilidad, gimnasio, kinesiología, nutrición… todo influye. También cuido el descanso, me acuesto temprano y nunca trasnocho”, destacó.

Las condiciones en las que entrena en Río Turbio son extremas: frío intenso, nieve y viento. Sin embargo, Cappella considera que esos factores lo fortalecen y le dan ventaja en competencias con climas más benignos. Aun así, la falta de infraestructura y apoyo es un problema recurrente. “Santa Cruz no tiene Federación de Atletismo. Por eso estoy federado en Córdoba, que son quienes me dan una mano para poder competir a nivel nacional e internacional. Los gastos de viajes y estadías salen de mi bolsillo”, contó.

Cappella también habló de su rol como referente para las nuevas generaciones. Cada vez que compite en otra ciudad, dedica tiempo a dialogar con chicos y jóvenes, transmitiendo la importancia de los hábitos saludables: no fumar, no tomar alcohol, descansar bien y alimentarse correctamente. “Uno tiene que dar el ejemplo. El deporte es un camino que te enseña disciplina y respeto”, señaló.

El calendario patagónico, según explicó, aún necesita más competencias para crecer. Reconoció que la Maratón del Diario Crónica de Comodoro es una de las pruebas más importantes de la región, aunque su fecha —en enero— coincide con su pretemporada en Córdoba, lo que dificulta su participación.

Con dos podios internacionales recientes y ahora una victoria en suelo cordobés, Patricio Cappella afrontará la Media Maratón de Buenos Aires con confianza y en pleno estado de forma. Para él, cada línea de llegada es una oportunidad de poner en lo más alto el nombre de Río Turbio y demostrar que, incluso sin respaldo económico, el esfuerzo y la pasión pueden llevarlo a competir de igual a igual con la élite del atletismo argentino e internacional.