“Pequeño J” tuvo que dar explicaciones: el fugitivo se convirtió en un problema para su banda narco tras el triple crimen de Florencio Varela El principal sospechoso del asesinato de tres jóvenes es parte de "Los Pulpos", una red narco que opera en Perú y el conurbano bonaerense. Tras perder droga y dinero, y generar una exposición mediática indeseada, ahora es buscado tanto por la Justicia como por su propia organización.

A una semana de confirmar el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, “Pequeño J” sigue siendo uno de los principales sospechosos. Mientras continua su búsqueda, se supo por qué el presunto asesino ya es considerado “un problema” no solo para la Justicia, sino para la banda narco a la que pertenece.

En las últimas horas se supo que Tony Janzen Valverde Victoriano, popularmente conocido como “Pequeño J”, pertenece a una organización criminal de narcotráfico llamada “Los Pulpos” que nace en Trujillo, Perú, donde el crimen organizado ha rebasado la ciudad. El sospechoso sería parte de la cuarta o quinta línea del clan y estaría a cargo de la célula que opera en La Matanza y Villa Zavaleta, explicó el analista político, Iván Arenas, en “Alguien tiene que decirlo”, el programa de Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

“Estos sujetos pertenecerían a una organización criminal pero como custodia del traslado de toda esta droga. En el mundo del hampa uno sabe que si te equivocas, lo pagas con la vida. Creo que sucedió esto, perdieron el dinero y la droga y ahora tienen que dar alguna explicación a los de arriba”, señaló.

Por qué Pequeño J se convirtió en un problema para Los Pulpos

El triple crimen en Florencio Varela logró destapar una enorme red de narcotráfico de la provincia de Buenos Aires que ahora resulta imposible de ignorar para la Justicia. Así, Pequeño J no es solo el criminal más buscado en esta última semana, sino que es el responsable del alumbramiento a la banda narco Los Pulpos. “Esto no gusta, esto molesta“, anticipó el periodista Sebastián Doménech en Arriba Argentinos.

“Dentro de la organización criminal, Pequeño J tiene que dar explicaciones. Primero, porque le “mexicanearon” dos bultos de cocaína. Y segundo, porque mató a tres chicas y levantó el avispero. Entonces, adentro de la organización criminal es visto como una persona que llama la atención y que ahora pone todos los ojos en las zonas donde ellos operan”, explicó.

“Dentro de la organización criminal, que no les importa absolutamente nada la vida de esas tres chicas, lo ven a él como un problema. ¿Qué es lo único que les importa? Que vuelva eso que les robaron. Con lo cual, con esto no pagó Pequeño J. Está escapando de la Justicia y yo creo que también está escapando de sus propios líderes narcos“, continuó el periodista.