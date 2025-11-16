Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La actividad pesquera en Chubut respira con alivio y hay una gran apuesta entre los diferentes actores del sector productivo a la mentada “paz social” que arroje una temporada más que positiva en aguas provinciales con el langostino.

El encuentro se realizó en la Secretaría de Trabajo y reunió a autoridades del Ejecutivo junto a referentes sindicales de marineros, estibadores y trabajadores embarcados. La convocatoria se dio en el marco del acuerdo firmado entre la Provincia y Red Chamber S.A., recientemente homologado por el Superior Tribunal de Justicia, que permite reactivar las operaciones de la firma en Puerto Madryn, considerado un punto clave para la actividad productiva y laboral de la región.

Hacia más producción

Digna Hernando -administradora del puerto de Comodoro Rivadavia- dijo a La Opinión Austral que esa terminal marítima no se vio afectada directamente por el conflicto que demora el inicio de la temporada de langostino en aguas nacionales, ya que su actividad principal se centra en la merluza, especie que consolidó una buena temporada.

Digna explicó que el langostino tiene “poca incidencia” en el puerto de Comodoro Rivadavia. Esto se debe a que el tamaño comercial del crustáceo se encuentra en las áreas de pesca ubicadas “desde Camarones al norte”. Las zonas cercanas a Comodoro están “vedadas para la pesca” porque las prospecciones indican que son un lugar de “cría y engorde”.

Por esta razón, la descarga del langostino se centra en los puertos más próximos a la abundancia y el mejor tamaño, siendo Rawson el principal, con descargas menores en Camarones y Madryn.

Confirmó que Comodoro no está en el conflicto del langostino porque el puerto actualmente está en la campaña de merluza, que “está andando muy bien”. De hecho, la zafra de Merluza de este año “ha resultado muy buena” y “superó ampliamente la de la campaña del año anterior”. Los barcos con langostino que arriban a Comodoro son “eventuales”, ya que el puerto se dedica “prácticamente a la merluza”.

A pesar de la distancia operativa, señaló que el conflicto está solucionado: “Es conveniencia de todos que se solucione”. Tanto el sector trabajador como el empresario, a su juicio, no tienen interés en perder parte de la temporada actual.

Informó que las prospecciones dieron “buen resultado”, lo que confirma que “las condiciones para empezar a pescar están dadas”, luego de que la temporada fuera lanzada hace unos días. Finalmente, manifestó su deseo de que el proceso traiga “buenas noticias” y que “también se pueda abrir alguna de las áreas un poco más al sur” para que otros puertos puedan verse beneficiados con la campaña.

Profand

No obstante, el acuerdo de paz social llega en medio de una fuerte polémica: Profand cuestiona la decisión del Gobierno provincial de rescindir el contrato de explotación de los activos de Alpesca, comunicado a pocas horas del inicio de la campaña de langostino.

“En relación con la decisión comunicada por el Gobierno del Chubut respecto a la rescisión unilateral del acuerdo de explotación de los activos de Alpesca, formalizado el pasado 30 de septiembre, se considera necesario informar lo siguiente: En primer lugar, Profand ha cumplido estrictamente con todas y cada una de las obligaciones establecidas en dicho acuerdo”.

Además, aclararon que “desde la toma de posesión y hasta la fecha, la compañía ha realizado importantes inversiones en la puesta a punto de la planta y ha afrontado de manera íntegra la contratación y pago de salarios del personal. En este contexto, toma conocimiento de una eventual rescisión del contrato, a escasas horas del inicio de la campaña de langostino en aguas provinciales”.

Profand señaló que el 4 de noviembre solicitó al Ejecutivo provincial la entrega de permisos de pesca y los buques de Alpesca S.A. para Pesquera Deseado, “con el fin de garantizar la explotación integral y total de los activos, tal y como determina el contrato de arrendamiento suscrito entre ambas partes”.

Sin embargo, reclamaron, “la administración provincial ha alegado ahora su imposibilidad de cumplir con las obligaciones asumidas en el marco del acuerdo con Profand y ha decidido dar por finalizado el contrato de manera unilateral. La medida adoptada por la administración provincial constituye una rescisión unilateral del contrato de arrendamiento”.

Ante esta decisión, la empresa manifestó su “consternación” y reafirmó su voluntad de defender sus intereses “frente al incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Gobierno de la Provincia. Este hecho refleja, además, una preocupante falta de seguridad jurídica que afecta negativamente al desarrollo de las empresas en el país”.