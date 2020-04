Petróleo: Estiman que el precio y la demanda caerán hasta fin de año

Ricardo Chacra, CEO de Roch, señaló en una entrevista exclusiva con La Opinión Austral que a pesar de la mejora que ha experimentado el precio del crudo en las últimas jornadas, ubicándose en el orden de los USD 32, los pronósticos dan cuenta que hacia fin de año el barril se estabilizará en el orden de los USD 45.

El precio del barril y el impacto del COVID-19 se sumaron a los problemas intrínsecos de la industria, generando un escenario de paralización total de la producción en la compañía, situación que afecta de igual manera a un sinnúmero de compañías alrededor del mundo. El yacimiento “San Martín”, ubicado en Tierra del Fuego, uno de los reservorios de mayor productividad del país, no escapa a la realidad que hoy afecta a la industria.

Ricardo Chacra, CEO de Roch, petrolera que formalizó su salida de Santa Cruz en diciembre pasado. FOTO: ARCHIVO

En un escenario poco alentador, Chacra aseguró que es necesario pensar en un “nuevo contrato social” en el que sigan jugando “todos los actores que estábamos hasta aquí, no debe quedar nadie afuera”, deslizó.

Actividad

A fines de febrero, la operadora independiente en explotación, exploración y comercialización de gas y petróleo se vio en la obligación de paralizar el yacimiento “San Martín”, afectando los dos pozos más productivos del país: ROC.TF.SM.x-1001 y el ROC.TF.SM.x-1002, con 751.000 y 615.000 barriles acumulados a lo largo de 2019, según un comunicado de la compañía.

Especialistas aseguran que el rendimiento de aquellos pozos va en consonancia con los bloques de mayor rendimiento de Vaca Muerta (Neuquén) y Cerro Dragón (Chubut), de los yacimientos de hidrocarburos de mayor producción de Argentina.

“Extraíamos alrededor de 800 metros cúbicos diarios de petróleo”, indicó Chacra a LOA. En cambio, ahora sostienen una extracción de “60 metros cúbicos diarios de petróleo liviano para abastecer la demanda existente en Tierra del Fuego y una parte de entrega al continente”. “Estamos en un momento muy difícil”, repitió el empresario argentino a este medio.

El consumo mundial de petróleo se redujo en unos 20 millones de barriles

La pandemia fue el golpe de gracia que recibió el área “San Martín”, pues en los últimos meses la producción extraída de aquellas prolíficas áreas “se exportó a Chile, pero a partir de la aparición de coronavirus en Gregores, lugar de entrega del hidrocarburo, se cerró la frontera y nuestros camiones no pudieron ingresar a territorio chileno”, describió.

La producción diaria de “San Martín” tampoco puede ser inyectada al consumo interno. Sucede que en los últimos siete meses los barcos no pudieron amarrar en la terminal marítima “Cruz del Sur”, ya que “se ha dañado la boya, así es que el puerto está en su capacidad máxima de almacenaje”, describió. “La única salida es que YPF repare la boya”, aseguró el empresario petrolero a LOA e indicó que hay versiones que en los próximos tres meses podría ser solucionado el problema de infraestructura. “Se trata de un problema que ha traído consecuencias no sólo a nuestra compañía, sino que generó una baja en el ingreso de regalías al Estado Provincial”, aseguró.

Precio

Mientras la rutina normal de todos los países del mundo es sacudida por la propagación del COVID-19, hasta aquí la única cura que ha encontrado la ciencia contra el virus es el aislamiento social. Así, producto de la pandemia, la economía mundial se encamina a un enfriamiento similar a la crisis de 1929, por lo que especialistas pronostican una recesión de grandes dimensiones.

Ante la magnitud del impacto, países de la Unión Europea (UE) acordaron medidas económicas de 540.000 millones de euros que ayuden a los estados más afectados.

Al ritmo del enfriamiento de la economía mundial, en la actividad petrolera el coronavirus generó una caída estrepitosa del precio del crudo, poniendo en jaque a la industria. “Hay consultoras que calculan que para septiembre u octubre el crudo se estabilizará en el piso de los USD 45 dólares, pero no hay consenso. En tanto, otras consultoras pronostican que el precio seguirá a la baja y deberemos lidiar con estas condiciones hasta fin de año”.

“La pandemia generó que el consumo del petróleo en todo el planeta disminuyera unos 20 millones de barriles. De 100 millones, se redujo a 80 millones y sigue en caída. Hay que reactivar la actividad económica para retomar el nivel productivo global”, aseguró Chacra ante LOA. “El problema no es solamente la caída de la producción, pues hay que preguntarse qué hacer con el excedente productivo. En Argentina también cayó el consumo de la energía, es un daño para todos”, aseguró el CEO de Roch, alertando que de continuar el enfriamiento productivo y de las economías habrá consecuencias irremediables.

A pesar del difícil escenario por el que transita, la compañía evita pensar en reducción de personal. Hoy sostiene una dotación total de 500 personas, aproximadamente. Sin embargo, desde la petrolera indican que “si la actividad posterga el desarrollo productivo, esto no se va a poder sostenerse por mucho tiempo más”.

No obstante, asegura: “Hoy no se puede romper el contrato social, estamos en una situación que nos afecta a todos por igual y debe primar un espíritu positivo”, deslizó Chacra, para luego señalar que la empresa debe “renegociar las deudas contraídas, así como lo hizo el Estado, muchas empresas tenemos que seguir ese camino. Hoy no podemos cumplir con los compromisos, estas condiciones no dependen de nosotros”, explicó el CEO.

“Debemos comprender que un sector no va a existir sin el otro, aquí es necesario que sigan existiendo todos los jugadores que estábamos previo a la aparición de la pandemia. El banco no es malo, ni tampoco lo es el cliente que no puede pagar”; “se trata de un nuevo reordenamiento, un contrato social distinto”, manifestó.

En otro orden, aseguró que es real que distintos sectores hoy se encuentran con dificultades para pagar los sueldos de sus trabajadores. “Se ha caído la actividad y no hay movimiento. La producción de las industrias está en una baja histórica”, dijo Chacra a LOA. “La asistencia no se siente, salvo las ayudas sociales y alimentarias, pero al sector productivo se lo ha dejado de lado”, dijo y agregó que “hay una equivocación en quienes consideran que los empresarios se guardaron la plata que ganaron. Primero que venimos de años difíciles y quienes ganaron no se guardan el dinero en el banco, vuelven a invertirlo”, concluyó