Petroleros de Chubut y Neuquén acordaron cobrar el 30% del salario y mantener el empleo por 60 días

Dos de los sindicatos del sector petrolero firmarán el lunes en el Ministerio de Trabajo un acuerdo con las cámaras empresarias por el que unos 32.000 trabajadores de yacimientos serán suspendidos y durante 60 días, lapso en que se sostendrá el compromiso de mantener el empleo, recibirán una suma que representará una reducción de hasta el 70% de sus salarios.

Así lo confirmó Guillermo Pereyra, el titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa que sostuvo que es la única forma de sostener el empleo. “Las cámaras empresarias nos dijeron que es la única forma de sostener los puestos de trabajo y a la espera de que mejore la situación”, explicó el dirigente y senador nacional.

"No encontramos la solución deseada por todos. No fue una negociación. Las empresas elevaron un proyecto a todos los sindicatos del país, quisimos cambiar algunas cosas”, agregó el petrolero a LMNeuquén.

El gremio que encabeza Pereyra representa a 20.000 trabajadores.

“Estamos en una profunda crisis social y económica, hacemos todo lo posible por sostener los puestos de trabajo y no tenemos otra alternativa que firmar el acuerdo porque si no lo hacemos. los compañeros ya este mes van a quedar sin cobrar los salarios”, aseguró.

El acuerdo será firmado también por el gremio de petroleros de Chubut encabezado por Jorge "Loma" Ávila. El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut nuclea a unos 12 mil trabajadores en la Cuenca del Golfo San Jorge y el resto de la provincia y se suman a los 20 mil conducidos por Pereyra.

El referente de Neuquén pidió "paciencia y comprensión: siempre hemos peleado salarios en todos los frentes pero en esta no hay nada para pelear, simplemente cuidarnos y cuidar a la familia”.

Ávila, por su parte, sostuvo que en el acuerdo que quiere firmar "la rotación tiene que estar garantizada y además contener al personal contratado, durante el tiempo que dure la pandemia". Actualmente hay unos 7.000 empleados en la casa y otros 3 mil sostienen la actividad, dijo en declaraciones a radio La cien punto uno de Chubut.

"Si la región no produce y las Pymes no cobran, no se le puede pagar a los trabajadores. Entonces debemos encontrar una salida temporaria hasta ver el nivel de impacto de la pandemia. Las Pymes no facturan y esperan que las soluciones se la demos nosotros, están mal acostumbradas, hay gente que está cómoda", expresó el dirigente de Chubut, que añadió: "No existe lugar en el mundo donde la gente cobre su habitual sueldo estando en la casa".