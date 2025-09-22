Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El titular del bloque de Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto, calificó como una “medida oportunista y electoral” la decisión del Gobierno de eliminar las retenciones a las exportaciones de granos, y advirtió que refleja comportamientos de “la vieja política”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Pichetto sostuvo que la medida busca estimular la rápida liquidación de dólares del sector agropecuario, pero criticó que desde el Ejecutivo no exista un diálogo con el Congreso, pese a los acercamientos a los gobernadores. “Hay un aislamiento del Gobierno y ninguna reacción frente al resultado electoral en la provincia de Buenos Aires después de la derrota”, afirmó.

El legislador también cuestionó la gestión económica y aconsejó al presidente Javier Milei que busque diálogos y acuerdos previsibles con el Congreso, evitando ofensas. “El ministro de Economía debería venir al Congreso a defender el Presupuesto base cero que acaban de presentar, en lugar de insultar a diputados y senadores”, agregó.

Sobre la situación financiera, Pichetto señaló que no hay un plan económico claro: “Estamos con una mesa de dinero trabajando todos los días para ver cómo evoluciona el dólar”. Además, cuestionó la estrategia del Gobierno de depositar expectativas en un viaje a Nueva York para reunirse con Donald Trump, recordando que una verdadera bilateral se realiza en la Casa Blanca y citando antecedentes históricos de préstamos del Tesoro estadounidense en crisis pasadas.