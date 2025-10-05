Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La llegada del gas natural dejó de ser una promesa para convertirse en un hecho concreto en el norte santacruceño. Así lo confirmó Marcelo De la Torre, presidente de Distrigas S.A., al anunciar la continuidad de los trabajos en Pico Truncado y el inicio de la obra para Los Antiguos el 15 de octubre. Se trata de intervenciones largamente esperadas por barrios que, durante décadas, se calefaccionaron con leña, carbón o pellets y que hoy ven una mejora sustancial en su calidad de vida y en sus costos cotidianos.

En Pico Truncado, De la Torre ratificó que “después de 30 años, el gas natural se hace realidad”, en línea con el proceso que tuvo un hito el 2 de octubre con la apertura de sobres para el barrio Invernaderos, donde se proyectó una solución para alrededor de 150 familias. Allí, la empresa avanzó con una red de 250 milímetros y refuerzos con caños de 180 y 250, diseñados para sostener el crecimiento de la localidad y estabilizar la provisión en la zona sur. El titular de Distrigas volvió a destacar la coordinación entre Gobierno Provincial, Municipio y la propia empresa para acelerar plazos y llegar “lo antes posible” a los hogares.

El anuncio trae aparejado un impacto concreto en la economía doméstica. “Recién compartíamos con un vecino que hace 24 años vive calefaccionándose con carbón, leña o pellets. Le venimos a transformar la realidad de su día a día”, señaló De la Torre. Ese mismo diagnóstico se replica en Los Antiguos, donde el presidente de Distrigas se reunió con tres vecinos del barrio La Herradura —un sector donde muchas familias viven desde hace 16 años— y puso sobre la mesa cifras que explican la urgencia: la comunidad gasta más de $1.000.000 por mes en leña, contó en diálogo con La Opinión Austral.

La obra en La Herradura tiene fecha y números precisos: inicia el 15 de octubre, contempla 1.200 metros de red, abarca 30 lotes (con 15 familias actualmente viviendo allí) y presenta una valorización de $260.284.495,65. Según De la Torre, el frente de trabajo se estima en dos semanas, “si no tenemos inconvenientes”. El objetivo estratégico es claro: reducir el gasto en combustibles alternativos, mejorar la seguridad en los hogares y garantizar un servicio que permita planificar el futuro con previsibilidad.

“Todo esto es posible gracias a una decisión política del gobernador Claudio Vidal, que nos pidió avanzar con hechos concretos y llevar soluciones reales a cada rincón de Santa Cruz”, sostuvo De la Torre. En esa línea, agradeció el acompañamiento del jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, presidente del Fondo UNIRSE, y subrayó el trabajo articulado con los municipios. También destacó el rol del intendente de Pico Truncado, Pablo Anabalón, y el compromiso de “todo el equipo de Distrigas”, desde los sectores técnicos hasta los administrativos y la sucursal local, que tienen a su cargo las etapas delicadas de licitación y extensión de redes.

Claudio Vidal, Marcelo De La Torre y Yamile Robles supervisaron las obras.

El recorrido hasta aquí no fue lineal. “Con la mayoría de los municipios venimos trabajando de manera mancomunada”, explicó el titular de Distrigas, al recordar que el 11 de julio, durante el aniversario de Pico Truncado, el gobernador Claudio Vidal se comprometió a una solución para Invernaderos, un sector que “hace más de 30 años” esperaba gas y agua. Ese compromiso derivó en la apertura de dos licitaciones —una para Invernaderos y otra para refuerzos en la zona sur—, pasos administrativos que aceleraron la concreción de lo anunciado hoy.

En Los Antiguos, el encuentro con vecinos del barrio La Herradura aportó el costado humano que atraviesa la obra: familias que, por más de una década y media, organizaron su vida alrededor de la compra de leña y soportaron invierno tras invierno con sistemas de calefacción más caros, menos eficientes y más riesgosos. La llegada del gas no sólo abarata costos; también ordena la vida cotidiana, habilita el acceso a artefactos más seguros y permite proyectar mejoras edilicias y urbanas a partir de un servicio básico y esencial.

“Después de tantos años, hoy podemos decir con orgullo que el gas llega donde hacía falta. Es una obra que cambia la vida y el futuro de nuestras comunidades”, resumió De la Torre. En su visión, la clave estuvo en fijar prioridades y sostener un esquema de gestión con presencia territorial, que habilitó respuestas más rápidas ante demandas históricas.

Mientras la obra en Pico Truncado avanza para consolidar la provisión en Invernaderos y reforzar la zona sur, el 15 de octubre marcará un punto de inflexión en Los Antiguos. Si los trabajos se desarrollan como está previsto, en dos semanas el barrio La Herradura habrá dado un paso decisivo hacia el gas por red, con una inversión pública de $260.284.495,65 que se traducirá en menos gastos mensuales, mayor seguridad y mejor calidad de vida para sus vecinos.

Vecino de La Herradura: “La verdad que me va a aliviar mucho la vida”

“Hace 12 años que estoy pidiendo que me conecten el gas; pasa por la vereda enfrente de mi casa”, dijo a La Opinión Austral el vecino del barrio La Herradura Mario Rodríguez. “Cuando solicité el gas empecé a construir un hotel que se llama ‘Posada Pescaike‘; terminé de construir el hotel dos años y seguía pidiendo el gas, y después de 12 años nos pusieron el gas”.

Y comentó: “¿Qué significa para mí? Tengo 60 años, ya no tengo fuerza para cortar leña, hachar, guardar, entonces tenés que comprarla. Y comprarla son 300 mil pesos una camionada de leña, te gastás 3 al mes más o menos, 2 camionadas si la cuidás. Y después te tenés que levantar a las 04 de la mañana a ponerle leña a la estufa porque el frío te pega en la nuca mientras estás durmiendo”.

Mario tiene 60 años y por primera vez tendrá gas natural.

“La verdad que estoy feliz, ya me lo han prometido 12 años que van a instalarlo” y añadió: “Me va a aliviar mucho la vida, tengo una hija discapacitada; somos muchos en la familia y el gasto de leña era grandísimo, eso te lleva a tener un gasto grande de luz porque los calefones son eléctricos” y dijo: “Creo que va a ser un alivio grande para el invierno que viene empezar a vivir un poco mejor, más cómodo y más tranquilo, creo que a los 60 años ya es edad suficiente como para vivir más cómodo”.