Plan gas: aseguran que la industria estará abastecida

La Secretaría de Energía, junto con 48 representantes de comercializadoras de gas que operan con clientes industriales y grandes usuarios, repasó la actualidad del sector, a días del vencimiento anual de contratos del 1 de mayo.

Como lo prevé el plan vigente, el 30% de la producción debe estar disponible para la industria, es decir que si hay más volumen Plan Gas.Ar, hay directamente más gas para el sector productivo contractualizado.

La producción total de gas del país no para de crecer mes a mes. La última ronda del Plan Gas.Ar sumo 3 millones de m3 día a partir de este invierno, volumen que el año pasado no existió y que termina de saturar los gasoductos desde Neuquén.

El Plan Gas.Ar busca producir 30.000 millones de m3 en cuatro años

Incluso previo a la guerra en Ucrania, el proceso de contractualización comenzó a desarrollarse en diciembre del año pasado, con mínimas excepciones caracterizadas por la decisión de esos clientes de esperar hasta último momento.

La Secretaría de Energía estaba manteniendo encuentros directos con industriales, autoridades provinciales, organizaciones empresariales y, en este caso, comercializadoras como herramienta para analizar la situación del sector con sus actores directos y luego tomar las decisiones que sean necesarias.

Las productoras informaron que fueron cerrando contratos para esta temporada desde fin del año pasado con la inmensa mayoría de sus clientes, con precios para el millón de BTU que van desde los US$ 3,51 hasta los US$ 4,90, con máximos de US$ 5,50 en contadas excepciones.

Los comercializadores avalaron en sus intervenciones esos precios, como los adoptados en sus operaciones de compraventa, para un 97% aproximadamente de sus clientes ya contractualizados