Polémica tapa de Caras con Claudia Villafañe: la bronca de Dalma Maradona y la respuesta de la revista

A una semana de la muerte de Diego Armando Maradona, la Revista Caras sacó una edición con la foto de Claudia Villafañe y el título de una presunta nota que generó la polémica. "Quiero que mis nietos lo recuerden como 'El Babu'", dice el título principal del ejemplar.

La supuesta entrevista sorprendió a lectores y el entorno de El Diez, ya que hasta el momento su exesposa no había salido a dar declaraciones tras el fallecimiento que conmocionó al mundo. Pero la reacción de Dalma Maradona terminó de desatar el escándalo.

La tapa de la polémica.

"Otra de las tantas jugadas ASQUEROSAS de la revista CARAS! Hacen una tapa con mi mamá cuando ella jamas hablo y menos les dio una nota! Que pasa con las notas inventadas? UN POQUITO DE RESPETO!", sentenció la hija mayor del Diego en su cuenta de Twitter.

Desde Caras no se quedaron callados, y tuvieron que salir a explicar de dónde había salido el titular. El vicedirector de la revista, Héctor Maugeri, detalló cómo fue su diálogo con Villafañe y hasta mostró el chat de WhatsApp desde donde se volcó para producir la tapa.

"La señora Claudia Maradona recibió dos audios míos pidiéndole una frase para sostener una nota de tapa en la que se repasaría su historia de amor junto a Diego y su presencia como sostén y motor afectivo para sus hijas Dalma y Gianinna, y sus nietos", comienza diciendo el descargo.

El chat de WhatsApp que mostró el vicedirector de Caras.

"Traté de guiarla acerca del contenido de la frase de tapa", dijo Maugeri y agregó: "Entendí que una frase referida al recuerdo de Diego como abuelo, sería graficarlo desde el lugar más humano. Entonces le sugerí: 'QUIERO QUE MIS NIETOS LO RECUERDEN COMO UN HOMBRE QUE CUMPLIÓ SUS SUEÑO'".

A partir de allí, "Claudia de manera respetuosa me escribió a mi WhatsApp que no lo definiría de esa manera porque no era su vocabulario. Frente a mi insistencia, definió al recuerdo de Diego como abuelo como EL BABU", siguió explicando. "Eso es todo", añadió.

"Jamás desde la dirección de la Revista Caras hubo una intención que no fuera ser respetuosa a la memoria de Diego y a la de su familia", cerró la carta abierta del vicedirector