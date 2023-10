Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Uno de los capítulos más destacados del debate presidencial de este domingo por la noche fue el de las falsas explicaciones de Javier Milei acerca de sus ataques al Papa Francisco. El diputado nacional y candidato a presidente de La Libertad Avanza intentó hacer creer que sus dichos sobre el jefe del Vaticano fueron hace mucho tiempo atrás, cuando ni siquiera era candidato, y que además ya había pedido disculpas, lo que en realidad nunca sucedió, al menos públicamente.

Todo comenzó cuando, en el intervalo de preguntas entre candidatos, Sergio Massa lo instó a “pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia”, por haberlo “ofendido”.

El ministro de Economía aludió a “las injurias” que, inclusive, provocaron movilizaciones y misas de desagravio por parte de algunos sectores católicos, y hasta durísimas respuestas de la cúpula de la iglesia católica argentina.

“Más que una pregunta, te quiero hacer un pedido”, dijo Massa e instó al ultraderechista a pedirle perdón a Jorge Bergoglio. La respuesta fue insólita: “Mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política”.

Javier Milei contra el Papa Francisco

La primera declaración de Javier Milei tuvo lugar en febrero pasado, más de dos años después de ocupar una banca en la Cámara de Diputados y un mes después de lanzar su candidatura a presidente de la Nación.

En febrero, el liberal publicó en sus redes sociales un denuesto contra el pontífice cuando este, durante un discurso en el Vaticano, condenó la evasión impositiva. “Tu modelo es pobreza”, posteó Milei y acusó al líder católico de estar “siempre parado del lado del mal”. “Si a alguien le da un ataque de caridad y sale con una pistola a robar para financiarlo ¿lo bendecís?”, escribió.

Seis meses más tarde, en agosto, enfureció sus críticas y tildó a Bergoglio de “jesuita que promueve el comunismo”, lo calificó de “personaje impresentable y nefasto”, y lo acusó de tener “afinidad de comunistas asesinos”.

Por último, en septiembre y durante una entrevista con el presentador de TV estadounidense, Tucker Carlson, Milei acusó al Papa de “jugar políticamente”, de estar “del dado de dictaduras sangrientas” y de ser “condescendiente con todos los de izquierda, aunque sean verdaderos asesinos”.

Miley el Papa y ni un pedido de perdón

En el debate, Milei no solo mintió sobre la fecha de sus afirmaciones, sino que dijo que “ya había pedido perdón por eso”. Es más, dijo que lo hizo y que “lo volvería a hacer porque no tengo problemas. Si me equivoco no tengo problemas de repetir que estoy arrepentido”, insistió.

Lo singular es que el único registro público de pedido de perdón al Papa fue el domingo por la noche, cuando Massa lo instó a hacerlo en plena debate presidencial, lo cual lo dejó en evidente incomodidad frente a la audiencia y el electorado.

Luego, el candidato de la derecha negacionista intentó mostrarse favorable a una visita de Francisco a la Argentina durante una eventual presidencia suya. “Si quiere venir se lo va a respetar no solo como jefe de Estado sino como líder de la iglesia católica”, aseguró.

Lo cierto es que el Papa, a través de sus voceros vaticanos, se encargó desestimar esa posibilidad. “El Papa no irá adonde desprecien su presencia”, afirmó el mes pasado Víctor Fernández, el recientemente nombrado cardenal argentino.

Pero no sólo eso, en el ámbito eclesiástico causó sorpresa las declaraciones durante el debate porque no tiene registro de un pedido de disculpas como las que aseguró que hizo.